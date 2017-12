Diretta Formula E/ Streaming video e tv gara-2: classifica, vincitore e podio (Gp Hong Kong 2017)

Diretta Formula E, streaming video e tv: gara, classifica, vincitore e podio di gara-2 nel Gp di Hong Kong 2017. Sabato il primo ePrix della stagione è statovinto da Sam Bird

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Sam Bird ha vinto la prima gara di Formula E 2017-2018 (Foto LaPresse)

Alle ore 8 italiane di domenica 3 dicembre torna la Formula E 2017: si corre gara-2 dell’ePrix di Hong Kong. Siamo sul circuito Central Harborfrount: non è usuale vedere una seconda gara di uno stesso Gran Premio, tant’è vero che in questa nuova stagione (che si concluderà soltanto a luglio 2018) saranno altri due gli appuntamenti sdoppiati, cioè gli ultimi due del calendario (Stati Uniti e Canada). E’ dunque una sorta di “festeggiamento” dell’occasione, l’esordio di una nuova stagione, questo doppio Gran Premio: naturalmente uno si è già corso e la vittoria è andata a Sam Bird, il britannico del team DS Virgin Racing che si è imposto davanti a Jean-Eric Vergne (Techeetan) e Nick Heidfeld (Mahindra Racing).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EPRIX DI HONG KONG

La diretta tv dell’ePrix di Hong Kong 2017 sarà disponibile su Italia 1 e Italia 1 HD: è la grande novità della stagione, il fatto che anche in Italia sulla televisione pubblica si potrà assistere a questo campionato mondiale che sta iniziando a farsi notare tra i vari appuntamenti dei motori. Ovviamente sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video, che non avrà costi aggiuntivi e si potrà attivare sul portale Sportmediaset.it, che offre anche l’applicazione apposita per smartphone.

A BIRD LA PRIMA

Sam Bird ha dunque vinto la prima gara della stagione: il trentenne di Roehampton è un volto noto anche all’interno della Formula 1 - più o meno - perchè è stato anche collaudatore della Mercedes. in Formula E corre fin dall’inizio di questa avventura: è sempre stato competitivo tanto da chiudere per due volte in quarta posizione, quest’anno ovviamente è balzato in testa alla classifica ma siamo solo all’inizio del percorso. Da segnalare anche che la pole position se l’era presa Jean-Eric Vergne mentre il giro veloce in pista è stato di Jerome d’Ambrosio, belga del team Dragon Racing, una delle due scuderie americane che fanno parte di questo campionato di Formula E.

IL SISTEMA DI PUNTEGGI

Vale la pena approfondire, poichè siamo solo all’inizio della stagione, il sistema di punti che regola il Mondiale di Formula E: gli appassionati di Formula 1 non faranno fatica a fare calcoli e addentrarsi nelle pieghe della classifica perchè i punti assegnati in gara sono identici a quelli abituali. Dunque il vincitore del Gran Premio ne ottiene 25, mentre il secondo classificato ne ha 18 e il terzo 15; poi 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 con i primi dieci che dunque entrano in zona punti e hanno la possibilità di muovere la classifica. Rispetto alla Formula 1 però ci sono due novità sostanziali e interessanti: chi ottiene la pole position prende infatti 3 punti, mentre ne viene assegnato uno a chi sia in grado di ottenere il giro veloce. Per questo motivo allora Vergne ha oggi 21 punti in classifica - secondo posto e pole position - mentre il punto addizionale per il giro veloce è stato assegnato a Daniel Abt perchè la regola stabilisce che sia dato solo in caso il pilota finisca nella Top 10. D’Ambrosio non ha concluso il Gran Premio e quindi Abt, il secondo più veloce sul giro secco, ha aggiunto un avanzamento alla sua classifica.

