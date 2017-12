Entella-Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Entella-Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote e risultato live. Al Comunale di Chiavari, dalle 17:30 di questa sera, la sfida di Serie B

Fabio Grosso, allenatore Bari - LaPresse

Entella Bari sarà diretta dal signor Sacchi. L’ultima gara della domenica della diciassettesima giornata del campionato di Serie B sarà la sfida di questa sera: alle ore 17:30, in quel dello stadio Comunale di Chiavari, i padroni di casa della Virtus Entella ospiteranno il Bari. Campionato negativo quello della squadra ligure, che si trova in piena zona playout, al quart’ultimo posto, a quota 17 punti e al pari del Cesena. Tutt’altra storia invece la stagione barese, che di punti ne ha 29, in piena corsa per la promozione diretta nel massimo torneo d’Italia. Andiamo quindi a vedere le quote per le scommesse sul match, nonché le probabili formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

DIRETTA TV E STREAMING

La sfida fra la Virtus Entella e il Bari, in programma questa sera dalle ore 17:30, sarà visibile in diretta tv, ma solo a pagamento ed esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare Sky. I canali dedicati, con collegamenti al fischio di inizio del match, saranno Sky Super Calcio e Sky Calcio 2. Vi ricordiamo, infine, la possibilità di seguire la gara di Chiavari in diretta streaming video, ovvero, attraverso il proprio tablet, smartphone o personal computer, collegandovi all’app Sky Go, anche questa rivolta ai soli abbonati alla televisione di Murdoch.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIRTUS ENTELLA-BARI

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni del match di questa sera, partendo da quelle dei padroni di casa della Virtus Entella allenata da mister Aglietti. Fra le fila liguri non dovrebbero registrarsi assenze importanti per infortunio o squalifica: tutti quindi a disposizione. Lo schieramento dovrebbe essere il 4-3-3 vistosi all’opera nello scorso turno, il pareggio per uno a uno contro la Pro a Vercelli. Spazio quindi a Iacobucci schierato a cura della propria porta, con una linea difensiva a quattro composta da Belli nel ruolo di terzino destro, e Brivio a fare su e giù sulla fascia mancina; in mezzo, la coppia di centrali formata da Benedetti e Pellizzer. A centrocampo, il capitano Troiano avrà le chiavi del gioco, dettando quindi ritmi e tempi di gioco, mentre Crimi a destra ed Eramo a sinistra saranno i due interni a completamento del reparto di mezzo. Infine l’attacco, dove il numero 10 De Luca sarà la punta centrale di riferimento, con La Mantia (in gol in Piemonte), schierato sulla fascia mancina, e Nizzetto invece a destra.

Per quanto riguarda la formazione del Bari del campione del mondo 2006, Fabio Grosso, dubbi per quanto riguarda la presenza dal primo minuto di Marrone e Morleo: entrambi hanno infatti svolto lavoro differenziato negli scorsi giorni, e solo all’ultimo si capirà se saranno recuperati o meno per la trasferta piemontese di questa sera. Il modulo dovrebbe essere il 5-3-2, con Nené e Iocolano coppia d’attacco, mentre alle loro spalle agirà Brienza, nella classica posizione di trequartista a ridosso delle punte, con Basha e Salzano schierati invece sulla linea mediana, a difesa della propria porta. In difesa, spazio a D’Elia in mezzo, con Capradossi e Diakitè schierati sugli interni, mentre Sabelli e Cassani saranno i due terzini rispettivamente di destra e di sinistra.

QUOTE SCOMMESSE

Secondo quanto fornisce l’agenzia di scommesse italiana Snai, fra l’Entella e il Bari sono favoriti i pugliesi. La quota per il 2 è infatti pari a 2.40, mentre il segno 1, il successo interno dei liguri, paga 3.00 volte la nostra puntata. Dei tre, il segno più alto è comunque l’X, il pareggio, che i bookmaker italiani quotano a 3.20. Andiamo a vedere anche le quote per l’under e l’over 2.5, ovvero, che nell’arco della partita vengano segnati meno o più di due gol: nel primo caso la quota è pari a 1.80 mentre nel secondo si sale a 1.90. Infine, le opzioni gol e nogol, date rispettivamente a 1.67 e 2.05.

