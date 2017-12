Fiorentina Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Sassuolo - LaPresse (repertorio)

Fiorentina Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Luca Banti: la partita della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 3 dicembre. Appuntamento dunque allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida fra i viola di Stefano Pioli e i neroverdi affidati da questa settimana alla guida di Beppe Iachini. Per la Fiorentina una partita da vincere se si vuole emergere dal gruppone di squadre che al momento sembrano avere come obiettivo massimo il settimo posto, che al termine della stagione dovrebbe valere almeno i preliminari di Europa League (dipenderà da chi sarà la squadra vincitrice della Coppa Italia). La Fiorentina ha cambiato e venduto moltissimo in estate, era prevedibile vivere dunque una stagione di transizione: da partite come quelle di oggi però si capirà se i gigliati potranno almeno coltivare qualche ambizione o dovranno accontentarsi dell’anonimato.

Il Sassuolo invece è reduce da una settimana intensa, con il cambio d’allenatore e l’impegno di Coppa Italia, dove il nuovo allenatore Beppe Iachini ha debuttato con una vittoria in extremis ai danni del Bari. Adesso però bisogna pensare al campionato, dove la situazione dei neroverdi si è fatta decisamente critica dopo la sconfitta casalinga di settimana scorsa contro il Verona: appena 11 punti in 14 giornate per il Sassuolo, una situazione decisamente anomala per una squadra che ci aveva abituato molto bene nei suoi precedenti campionati di Serie A. Ora gli emiliani devono pensare solo a salvarsi e dunque a lottare in ogni partita per i punti che garantiranno la sopravvivenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Fiorentina Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite il canale di riferimento sarà Sky Calcio 2 HD, sul digitale terrestre dovete andare su Mediaset Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni, nella Fiorentina i dubbi più interessanti si concentrano in attacco: l’unica certezza del tridente infatti dovrebbe essere Chiesa, per il resto Simeone lotta con Babacar per il posto di punta centrale mentre la terza maglia sarà contesa da Thereau, Gil Dias e Saponara, giocatori con caratteristiche diverse e che di conseguenza darebbero anche apporti diversi all’attacco della Fiorentina. Negli altri reparti invece dovrebbe essere praticamente tutto definito, con un unico possibile dubbio fra Laurini e Gaspar come terzino destro. Nel Sassuolo c’è un dubbio di modulo fra il 4-3-3 e il 3-4-3: tutto dipenderà da chi sceglierà Iachini fra Goldaniga e Biondini. In attacco non ci sono dubbi su Berardi e Politano, mentre si contendono la maglia da prima punta Falcinelli e Matri.

PRONOSTICO E QUOTE

La Fiorentina è favorita in modo decisamente netto per la partita dello stadio Artemio Franchi: a dircelo sono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che piazzano il segno 1 per la vittoria viola a 1,60 contro il 5,75 che accompagna invece il segno 2 per l’affermazione esterna del Sassuolo. Dovrete invece naturalmente giocare il segno X per puntare sul pareggio: il guadagno in questo caso sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la sfida di Serie A.

