GOL BRIGNOLI/ Video, portiere del Benevento segna di testa il pareggio contro il Milan: “Non ci credo ancora”

Gol Brignoli, video: il portiere del Benevento segna una rete storica contro il Milan. “Non ci credo ancora”, dichiara a fine partita. I campani conquistano il primo punto in Serie A

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Gol Brignoli, storica rete del portiere del Benevento

Alberto Brignoli eroe di giornata: il portiere del Benevento ha segnato un gol storico contro il Milan. Una rete ricca di significati quella del calciatore di proprietà della Juventus, non solo perché è insolito veder segnare un portiere, per giunta nel finale di partita, ma anche perché con il suo gol il Benevento ha regalato un punto preziosissimo, il primo in questa stagione travagliata. Un epilogo incredibile, dunque, nell'anticipo dell'ora di pranzo della 15esima giornata di campionato. Con un tuffo di testa Alberto Brignoli è riuscito a infilare la palla nell'angolino, sorprendendo tutta la difesa del Milan e il collega Gianluigi Donnarumma. Serviva qualcosa di eccezionale allora al Benevento per conquistare il primo punto. Il Milan pensava solo a difendere quella che sarebbe stata la prima vittoria di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera, poi è arrivata la beffa. Il portiere del Benevento non è riuscito a scongiurare le due reti del Milan, ma ha fatto decisamente il suo segnando il gol del pareggio.

ALBERTO BRIGNOLI EROE: GOL DEL PAREGGIO CONTRO IL MILAN

Alberto Brignoli come Michelangelo Rampulla, ma il suo gol è ancor più storico della rete segnata durante Atalanta-Cremonese del 1992. All'ultimo secondo utile il portiere del Benevento ha trovato il varco giusto e ha mostrato un'apprezzabile scelta di tempo, quella tipica dei bomber di razza. Un tuffo disperato che passa alla storia anche perché regala ai campani il primo punto. L'ultimo portiere in Serie A a segnare è stato però Massimo Taibi: lo riporta Opta su Twitter, spiegando che il precedente risale a Reggina-Udinese dell'aprile 2001. Fatica a crederci Alberto Brignoli: “Qualcuno dalla panchina mi ha detto di salire, io sono andato a saltare e ho chiuso gli occhi. Non è che non ci credo ma è talmente difficile la probabilità di far gol in un'azione del genere. Sono felice per tutta la gente, per il presidente che ci è sempre stato vicino”, ha raccontato il portiere goleador ai microfoni di Sky Sport.

