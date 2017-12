Giana Erminio Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Monza streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: attenti al derby lombardo nella 17^ giornata nel girone A di Serie C

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Giana Monza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Giana Erminio Monza sarà diretta dall'arbitro Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo. Lo stadio Città di Gorgonzola ospiterà dunque il derby lombardo fra i padroni di casa della Giana Erminio e il Monza, match in programma oggi pomeriggio domenica 3 dicembre alle ore 14.30 per la diciassettesima giornata del girone A di Serie C. Gorgonzola e Monza sono separate appena da 15 km circa, sarà un derby importante anche per la classifica dal momento che Giana Erminio e Monza sembrano avere gli stessi obiettivi stagionali. I brianzoli sono a quota 21 punti in classifica, appena una lunghezza davanti ai padroni di casa, che troviamo a quota 20.

Per il Monza un buon cammino considerando che i brianzoli sono neo-promossi, ma fin dalle prime giornate hanno dimostrato che potrebbero ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza. Al momento, a quota 21 la squadra allenata da Marco Zaffaroni accederebbe ai playoff a differenza della Giana, sia pure dietro di un solo punto: con queste premesse, è facile capire che la posta in palio oggi a Gorgonzola sarà molto significativa. Quanto alla Giana, dopo un inizio a rilento con un solo punto nelle prime quattro giornate, le cose sono andate nettamente migliorando per mister Cesare Albè, il Ferguson della Martesana per la sua longevità sulla panchina della squadra di Gorgonzola, che adesso può anche pensare ai playoff, soprattutto se oggi arrivasse la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO MONZA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni per il derby Giana Monza. Cesare Albè dovrebbe puntare sul modulo 4-4-2 e sugli uomini che domenica scorsa hanno ottenuto una bellissima vittoria per 0-3 sul campo della Lucchese, a partire dalla coppia d’attacco formata da capitan Bruno e Perna. Insieme a Bruno, un altro volto molto conosciuto della Giana Erminio è Pinardi, che naturalmente sarà il punto di riferimento del centrocampo, mentre in difesa Bonalumi e Montesano dovrebbero formare la coppia centrale davanti a Taliento. Quanto al Monza, anche Marco Zaffaroni potrebbe puntare sul modulo 4-4-2: in difesa Caverzasi e Riva probabili centrali titolari davanti a Liverani, a centrocampo l’elemento di spicco è D’Errico, che indossa non a caso la maglia numero 10, mentre in attacco possiamo ipotizzare la coppia formata da Cogliati e Ponsat.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Giana e Monza disegnano un pronostico piuttosto equilibrato per questo stuzzicante derby lombardo. La Giana appare, sia pur di poco, favorita e il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa è proposto a 2,25. Si sale poi a 3,10 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio esterno del Monza, identificato ovviamente con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 3,00 volte la posta in palio, dunque tutte le ipotesi sono molto credibili.

© Riproduzione Riservata.