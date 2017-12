Inter Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Nella 15^ giornata di Serie A ecco i gialloblù a San Siro

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Chievo (Foto LaPresse)

Inter Chievo sarà diretta dall’arbitro Calvarese: la partita della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 3 dicembre. I nerazzurri di Luciano Spalletti vogliono proseguire la loro striscia positiva che dura ormai dall’inizio della stagione e puntano a presentarsi alla grande sfida di sabato prossimo allo Stadium forti di un’altra vittoria: anche oggi l’Inter riceverà una grande spinta dal pubblico di San Siro, che affollerà il Meazza in una stagione che ha già ottenuto un primo obiettivo, cioè quello di far rinascere l’amore fra la squadra e i tifosi, giustamente pronti a sostenere una squadra che finora sta rendendo oltre ogni più rosea previsione.

Dall’altra parte ecco il Chievo di Rolando Maran, una squadra solida e sempre ostica da affrontare per chiunque e dunque interessante banco di prova per un’Inter che potrebbe soffrire questo genere di partita. I gialloblù inoltre scenderanno in campo con la serenità di chi anche quest’anno sembra in grado di navigare verso una tranquilla salvezza anticipata e anzi in questo momento potrebbe anche lottare per il settimo posto che dovrebbe valere l’Europa League a fine stagione (dipenderà da chi vince la Coppa Italia). Potrebbero però pesare le fatiche di mercoledì, 120 minuti nel derby di Coppa contro il Verona, che tra l’altro ha portato al Chievo la delusione dell’eliminazione dopo i calci di rigore.

INTER CHIEVO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Inter Chievo sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite il canale di riferimento sarà Sky Calcio 1 HD, sul digitale terrestre dovete andare su Mediaset Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CHIEVO

L’Inter si accinge a un mese di dicembre decisamente intenso, con sette partite in programma (Coppa Italia compresa), un calendario che finora non era mai stato così fitto per una squadra che quest’anno è fuori dalle Coppe europee. Per di più, ecco che proprio adesso arrivano le prime assenze significative: oggi Luciano Spalletti dovrà rinunciare contemporaneamente agli squalificati Miranda e Gagliardini e all’infortunato Vecino. In difesa ci sarà Ranocchia al posto del brasiliano, in mediana invece dovrà cambiare tutto: arretrerà Borja Valero e al suo fianco giocherà Brozovic, mentre come trequartista centrale ci sarà un’occasione importante per Joao Mario, che nelle ultime settimane era finito ai margini. Quanto al Chievo, in difesa c’è un possibile ballottaggio a tre Gamberini-Cesar-Dainelli al fianco di Tomovic, l’unico sicuro titolare. Situazione simile anche in attacco, dove bisognerà decidere il compagno di Inglese, giustamente sicuro del posto: anche qui se la giocano in tre, cioè Meggiorini, Pucciarelli e Pellissier.

PRONOSTICO E QUOTE

E’ chiaramente l’Inter la grande favorita per la partita dello stadio Giuseppe Meazza: a dircelo sono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che piazzano il segno 1 per la vittoria nerazzurra a 1,40 contro il 7,50 che accompagna invece il segno 2 per l’affermazione esterna del Chievo. Dovrete invece naturalmente giocare il segno X per puntare sul pareggio: il guadagno in questo caso sarebbe di 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la sfida di Serie A.

