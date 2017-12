Juve Stabia-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Dire Juve Stabia-Casertana, LaPresse

Juve Stabia-Casertana, diretta dal signor Cipriani di Empoli, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà uno dei due posticipi serali della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Lega Pro. Match importante tra due squadre a caccia di rilancio ormai da diverso tempo. Un derby campano tra la Juve Stabia padrona di casa ancora alla rincorsa della zona play off, ed una Casertana ancora impelagata nella zona play out. Le Vespe arrivano però all'appuntamento rinfrancate dalla vittoria in trasferta in casa del Monopoli, ottenuta nell'ultimo turno di campionato disputato. Un due a zero con i gol di Canotto e Simeri che ha interrotto un momento complicato per la formazione di Castellammare di Stabia, che era reduce da tre sconfitte contro Cosenza, Catania e Paganese tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

La Casertana si presenterà in questo derby campano in lenta ma costante risalita, dopo una vittoria contro la Paganese e due pareggi contro Sicula Leonzio e Rende in campionato. Nel mezzo, i rossoblu si sono anche qualificati al turno successivo di Coppa Italia, andando a eliminare la Sambenedettese. Sicuramente nessuna delle due compagini può permettersi di lasciare punti per strada con disinvoltura, ma la Juve Stabia sarà motivata dalla voglia di un ritorno alla vittoria in casa che manca dal 28 ottobre scorso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, JUVE STABIA-CASERTANA

Un incontro, quello fra Juve Stabia e Casertana, che non sarà possibile seguire in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati o per chi acquisterà la partita come singolo evento sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia scenderanno in campo queste probabili formazioni: Juve Stabia in campo con Branduani tra i pali, Nava schierato in posizione di terzino destro e Crialese schierato in posizione di terzino sinistro nella difesa a quattro con Bachini e Redolfi impiegati come centrali della retroguardia. Terzetto di centrocampo formato da Lisi, Mastalli e Viola, mentre nel tridente offensivo delle Vespe partiranno dal primo minuto Canotto, Simeri e Strefezza. Risponderà la Casertana con Cardelli tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con D'Anna, il ceko Polak, Rainone e Ferrara. A centrocampo il croato Rajcic sarà affiancato da De Rose e da De Marc, mentre Lorenzini sarà il trequartista, chiamato ad ispirare la manovra offensiva con il tande composto da Marotta e Alfageme confermato sul fronte d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici delle due formazioni vedranno la Juve Stabia schierata con il 4-3-3, mentre la Casertana risponderà con il 4-3-1-2. Il 2 aprile scorso, nel precedente dell'ultimo campionato disputato a Castellammare di Stabia, le due squadre hanno pareggiato due a due, doppietta di Ripa per i padroni di casa e gol di Ciotola su rigore e Orlando per gli ospiti. Il 3 ottobre del 2015 la Casertana ha espugnato il Menti con il punteggio di due a uno, con i gol decisivi di Negro e De Angelis. L'ultima vittoria delle Vespe in casa risale invece all'uno a zero del 24 gennaio 2015, rete decisiva messa a segno da Jidayi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker sul match vedono i padroni di casa favoriti in maniera abbastanza netta, con quota 1.80 offerta da Bwin per la vittoria casalinga, mentre Bet365 propone a 3.29 la quota relativa al pareggio e William Hill offre invece a 4.75 la quota per l'affermazione esterna. Unibet quota 2.30 l'over 2.5 e quota 1.54 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.