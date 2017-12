Livorno Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno Arzachena streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: in campo al Picchi nella 17^ giornata nel girone A di Serie C

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Livorno Arzachena (LaPresse, repertorio)

Livorno Arzachena sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini della sezione Aia di Frosinone. Lo stadio Armando Picchi ospiterà dunque il match fra la capolista Livorno e i sardi dell’Arzachena, incontro in programma oggi pomeriggio domenica 3 dicembre alle ore 14.30 per la diciassettesima giornata del girone A di Serie C. La classifica è molto diversa per le due squadre: il Livorno è appunto al primo posto con 36 punti, mentre troviamo l’Arzachena nel terzetto di squadre ottave con 21 punti. La stagione del Livorno è stata finora praticamente perfetta, ma brucia la sconfitta di domenica scorsa nel sentitissimo derby contro il Pisa (con annesse polemiche): l’obiettivi dei labronici è dunque evidente, tornare subito alla vittoria anche per ridurre le speranze degli inseguitori, a partire proprio dai cugini nerazzurri, secondi a meno 5 dopo la vittoria di domenica scorsa.

L’Arzachena neo promosso può comunque essere più che soddisfatto del rendimento avuto finora. I sardi hanno un buon margine di vantaggio sulla zona playout e sono dunque in perfetta tabella di marcia per l’obiettivo fondamentale della loro stagione, cioè una salvezza se possibile anche anticipata. Chiaramente, se i sardi continuassero a fare bene potrebbero pensare seriamente ai playoff: oggi sarà un test molto duro, ma se l’Arzachena dovesse uscirne bene le sue quotazioni aumenterebbero in modo significativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO ARZACHENA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni per Livorno Arzachena. Dopo il turnover di Coppa Italia, Andrea Sottil dovrebbe tornare ai classici titolari nel 4-2-3-1 del Livorno, imperniato su Vantaggiato come punta centrale con in suo appoggio il terzetto sulla trequarti che dovrebbe essere composto da Murilo, Valiani e Doumbia. Il derby ha lasciato in sgradita eredità una lunga squalifica per il portiere titolare Mazzoni, tra i pali della formazione toscana ci dovrebbe dunque essere oggi pomeriggio il suo secondo Romboli. Quanto all’Arzachena, la buona notizia per mister Mauro Giorico è che in vista della trasferta al Picchi La Rosa è praticamente al completo: modulo 4-4-1-1 imperniato sulla punta centrale Sanna, con Curcio trequartista in suo appoggio. Un lavoro difficile sarà quello della difesa, con La Rosa e Piroli centrali, Arboleda a destra, Peana a sinistra davanti all’estremo difensore Ruzittu.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Livorno Arzachena disegnano un pronostico decisamente favorevole ai padroni di casa, che d’altronde sono la capolista del girone A. Il Livorno dunque è favorito e il segno 1 che identifica la vittoria dei labronici è proposto a 1,43. Si sale poi a 4,00 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio esterno dell’Arzachena, identificato ovviamente con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 7,75 volte la posta in palio, dunque tutte le ipotesi sono molto credibili.

