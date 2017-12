Matera-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Matera-Andria, LaPresse

Matera-Andria, diretta dal signor Pasciuta di Agrigento, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Serie C. Dopo aver centrato la qualificazione in Coppa Italia di Serie C battendo la Reggina, il Matera ha dato continuità al suo momento di ripresa ottenendo un'altra vittoria interna, seppur sofferta, contro la Virtus Francavilla, battuta due a uno grazie ad una rete al novantaquattresimo siglata dall'argentino Corado. Alla terza di fila in casa, dopo aver riagganciato la zona play off, i lucani cercheranno una nuova conferma per salire ancor di più in classifica e consolidare la propria candidatura alla post season, anche se la formazione di Auteri non è di certo riuscita a ripetere il girone d'andata dello scorso anno, in cui riuscì a rimanere a lungo al comando della classifica.

Per ottenere quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in impegni ufficiali, il Matera dovrà avere ragione di un'Andria sempre impelagata nei bassifondi della classifica, peraltro con la tegola del punto di penalizzazione recentemente ricevuto. Lo stato di forma dei pugliesi, dopo un inizio di stagione poco convincente, è in crescita da diverse settimane, ma nell'ultimo impegno casalingo in campionato i biancazzurri si sono dovuti arrendere contro un Trapani lanciato verso i piani alti della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE MATERA-ANDRIA

Un incontro, quello fra Matera e Andria, che non si potrà vedere in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati o coloro che acquisteranno la partita come singolo evento sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno in casa dei lucani: Matera schierato con una difesa a tre composta da Scognamillo, Morel e Sernicola, davanti all'estremo difensore sloveno Golubovic. A centrocampo Urso e De Falco si muoveranno per vie centrali, mentre Salandria sarà l'esterno laterale di destra e Casoli l'esterno laterale di sinistra. L'attacco sarà guidato dal centravanti croato Dugandzic, affiancato nel tridente offensivo da Strambelli e da Giuseppe Giovinco. Risponderà l'Andria con Maurantonio tra i pali, mentre nella difesa a tre il romeno Rada sarà affiancato da Quinto e da Celli. A centrocampo spazio per Esposito, Matera e Piccinni, mancherà il brasiliano Curcio, squalificato dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Trapani. La fascia destra sarà affidata a De Giorgi, mentre sulla corsia laterale di sinistra ci sarà lo sloveno Barisic. Nel tandem offensivo, lo sloveno Nadarevic sarà affiancato da Lattanzio.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente, il confronto sarà fra il 3-4-3 del Matera allenato da Auteri ed il 3-5-2 dell'Andria di Loseto. Il 5 aprile scorso, nel precedente sul campo dei lucani dello scorso campionato, le due squadre hanno pareggiato a reti bianche. così come nel precedente del torneo precedente, quello del 25 gennaio 2016. Negli ultimi due campionati l'Andria ha invece vinto entrambi i precedenti casalinghi, tre a zero il 13 settembre 2015 e uno a zero il 20 novembre 2016.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse puntano tendenzialmente sulla vittoria dei padroni di casa, successo interno quotato 1.83 da William Hill, mentre la quota per l'eventuale pareggio viene fissata a 3.39 da Bet365 e la quota per l'affermazione esterna viene proposta a una quota di 4.75 da Bwin. Per Unibet, quota 2.20 proposta per l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene offerto a una quota di 1.58.

