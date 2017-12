Monza Rally Show 2017/ Masters show con Valentino Rossi, streaming video e diretta tv: orario e risultato live

Diretta Monza Rally Show 2017: orario e risultato live della terza e ultima giornata della celebre corsa sull'autodromo brianzolo. Nel pomeriggio si corre l'attesissimo Masters' Show

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Valentino Rossi al Monza Rally Show (Foto LaPresse)

Il Rally di Monza 2017 si conclude domenica 3 dicembre: terza giornata della famosa corsa che ufficialmente va sotto il nome di Monza Rally Show, una gara nata nel 1978 e che ovviamente si tiene presso il famoso autodromo reso celebre dal Gran Premio di Formula 1. All’interno della pista è stato costruito un percorso sterrato sul quale si disputano le varie corse; abbiamo già avuto due giorni di gare, ora staremo a vedere quello che succederà nella terza. Ricordiamo che dal 1994 il Monza Rally Show ha aperto anche al Masters’ Show: si tratta di fatto di una corsa ad eliminazione diretta che si corre sul rettilineo principale dell’autodromo. Lo scorso anno i vincitori sono stati Valentino Rossi e Carlo Cassina; proprio la presenza del pilota MotoGp contribuisce a dare ancora più visibilità a un evento comunque molto importante nell’ambito dei motori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MONZA RALLY SHOW 2017

La terza giornata del Monza Rally Show 2017 sarà in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento: sarà il canale Sky Sport MotoGp, numero 208, a offrire le immagini integrali a partire dalle ore 14:30 con la possibilità di assistere all’evento anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go. Alcune finestre con i risultati e i fatti salienti da Monza arriveranno anche su Sky Sport 24, nel corso delle trasmissioni usuali.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA

La quarta giornata del Monza Rally Show 2017 si apre alle ore 8:05, dunque già di prima mattina saremo in pista: la settima prova nel programma globale è quella Maxi Gran Prix 2, seguita alle ore 11:02 dalla prova Marshals. Alle ore 11:37 infine avremo la nona prova, che sarà la Monster Energy Stage; tuttavia l’evento più atteso della domenica, che sarà anche quello che chiuderà questo Rally di Monza 2017, sarà ovviamente il Masters’ Show. Una delle gare più entusiasmanti perchè, come già detto, si tratta di una corsa ad eliminazione diretta: prenderà il via dalle ore 14;15 e dunque caratterizzerà il pomeriggio sull’autodromo di Monza. Valentino Rossi difenderà il titolo che ha vinto nel 2016, ma per lui i titoli nel Monza Rally Show sono cinque: ha infatti vinto nel 2006, 2007, 2012, 2015 e lo scorso anno, mentre nel Masters’ Show ha conquistato quattro successi.

L’ALBO D’ORO: NOMI ILLUSTRI

Nell’albo d’oro del Rally di Monza spiccano tanti nomi illustri, non solo quello del Dottore: nel 2011 per esempio a portare la Citroen DS3 WRC al titolo è stato Sébastien Loeb, vera e propria leggenda del rally e che per l’occasione aveva avuto come navigatore la moglie Severine. Solo tre anni dopo invece era stato il turno di Robert Kubica che, archiviata la carriera in Formula 1 (ma il polacco starebbe per tornare al volante di una Williams), aveva vinto al fianco di Alessandra Benedetti su una Ford Fiesta. Tornando indietro nel tempo, ecco Dindo Capello, per tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans; il Masters’ Show ci presenta invece i nomi di Tony Cairoli, che ha appena vinto il nono Mondiale di motocross, e l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, per il cui trionfo dobbiamo tornare al 1997 (su Subaru Impreza WRX, portata al successo nelle tre edizioni successive da Andrea Dallavilla e due volte da Dindo Capello).

