Olbia Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olbia Lucchese streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: in Sardegna si gioca per la 17^ giornata nel girone A di Serie C

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Olbia Lucchese sarà diretta dall'arbitro Andrea Colombo della sezione Aia di Como. Si gioca dunque in terra sarda il match fra i padroni di casa dell’Olbia e i toscani della Lucchese, incontro in programma oggi pomeriggio domenica 3 dicembre alle ore 14.30 per la diciassettesima giornata del girone A di Serie C. La classifica parla chiaro: si tratta di uno scontro fra due squadre che sono appaiate a quota 23 punti, dunque sono in palio punti molto pesanti nella corsa verso i playoff, obiettivo naturalmente comune a molte squadre in questa fase della stagione. Basterebbe dire che Olbia e Lucchese condividono il quinto posto, ma scendendo di sole tre lunghezze a quota 20 arriviamo fino al dodicesimo posto, che naturalmente non basta per i playoff.

Basta dunque poco per passare da una confortevole posizione di alta classifica alla mediocrità di centro gruppo: è evidente che chi dovesse riuscire a vincere oggi consoliderebbe in modo significativo la propria posizione fra le migliori squadre del girone A, mentre chi uscirà sconfitto rischierebbe seriamente di essere risucchiato nel gruppone che insegue a brevissima distanza. Ecco perché Olbia Lucchese sarà una partita da non perdere: siamo appena all’inizio del mese di dicembre, nemmeno a metà stagione, ma possiamo già parlare di uno scontro diretto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Olbia Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA LUCCHESE

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni per Olbia Lucchese. I padroni di casa allenati da Bernardo Mereu dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2: in attacco i favoriti per le maglie da titolari sono Ragatzu e Ogunseye, con Biancu in loro appoggio come trequartista. A centrocampo sarà Feola il punto di riferimento, in difesa ci attendiamo Iotti e Leverbe davanti al portiere Aresti. Nella Lucchese bisogna tenere presente la squalifica del difensore Baroni, che di conseguenza non sarà a disposizione dell’allenatore Giovanni Lopez: si prevede un 5-4-1 molto coperto, con De Vena unico attaccante e gli esterni Merlonghi e Davanti che dovranno dargli sostegno quando i toscani saranno in fase d’attacco. In difesa invece il perno centrale sarà Magli, davanti al portiere Albertoni.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Olbia Lucchese disegnano un pronostico favorevole ai padroni di casa. L’Olbia dunque è favorito e il segno 1 che identifica la vittoria dei sardi è proposto a 1,90. Si sale poi a 3,25 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio esterno della Lucchese, identificato ovviamente con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 4,00 volte la posta in palio, dunque tutte le ipotesi sono molto credibili.

