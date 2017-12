PAGELLE/ Inter-Chievo: fantacalcio, i voti della partita (Serie A 15^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Chievo: fantacalcio, i voti della partita allo stadio San Siro per la 15^ giornata della Serie A 2017-2018. I migliori e i peggiori del match.

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Inter Chievo (LaPresse)

Al Meazza di Milano è in corso il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2017-18 tra Inter e Chievo, al riposo il punteggio premia la formazione di Spalletti che conduce per 2 a 0: ecco i voti del primo tempo. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la grande occasione di portarsi da soli in testa alla classifica e sin dal fischio d'inizio dell'arbitro Calvarese aggrediscono nel vero senso della parola gli avversari nella loro trequarti. Ci provano nell'ordine Perisic (7), Ranocchia (7), Candreva (6,5) e Santon (7,5) che testano i riflessi di Sorrentino (6), anche Handanovic (6,5) viene messo alla prova da Meggiorini (6,5) che con un colpo di testa prova a beffare i padroni di casa. A metà della prima frazione l'Inter rompe finalmente gli equilibri con il gol di Perisic che realizza il tap-in vincente dopo la respinta non impeccabile di Sorrentino sulla conclusione di uno scatenato Santon. A sette minuti dall'intervallo arriva anche la rete del raddoppio che porta la firma del solito Icardi (7), abile a trasformare in oro l'assist di Brozovic (7) che aveva recuperato il pallone dopo uno svarione di Inglese (5). Gara quasi a senso unico con la compagine di Spalletti che nella ripresa proverà a chiudere i conti prima del triplice fischio.

VOTO INTER 7,5 - Nerazzurri padroni del campo che vanno a segno per due volte dopo una lunga serie di tentativi.

MIGLIORE INTER: SANTON 7,5 - Spalletti gli sta facendo vivere una seconda giovinezza: finora è per distacco il migliore dei suoi e meriterebbe il gol pur essendo un terzino.

PEGGIORE INTER: D'AMBROSIO 6 - Una maggior precisione nei passaggi e nelle aperture gli consentirebbe di alzare il voto.

VOTO CHIEVO 5 - I clivensi fanno quel che possono per arginare le sfuriate degli avversari, la difesa cerca di limitare i danni per quanto possibile.

MIGLIORE CHIEVO: MEGGIORINI 6,5 - È stato l'unico che ha provato a inventarsi qualcosa nella trequarti nerazzurra.

PEGGIORE CHIEVO: INGLESE 5 - Oltre a non rendersi mai pericoloso dalle parti di Handanovic, perde il pallone che si trasformerà nel gol numero 16 in campionato di Icardi. (Stefano Belli)

