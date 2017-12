PAGELLE/ Sampdoria-Lazio: fantacalcio, i voti della partita (Serie A 15^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Lazio: fantacalcio, i voti della partita al Marassi valida nella 15^ giornata della Serie A. ecco i migliori e i peggiori del match.

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Sampdoria Lazio (LaPresse)

Al Ferraris di Genova è in corso il posticipo domenicale della quindicesima giornata di Serie A 2017-18 tra Sampdoria e Lazio, le squadre sono andate al riposo sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo. Nessun gol nei primi quarantacinque minuti, eppure entrambe le formazioni hanno avuto la possibilità di sbloccare la contesa: partono meglio i blucerchiati che si rendono pericolosi con Zapata (6), Gaston Ramirez (7) e Barreto (6) che non aggiustano a sufficienza la mira. Solamente dopo il quarto d'ora i biancocelesti escono dalla loro metà campo e cominciano ad affacciarsi dalle parti di Viviano (6,5) che fa egregiamente il suo dovere su Immobile (6), lo stesso si può dire per Strakosha (6,5) che sventa le conclusioni di Ramirez e Zapata. Tanti rimpianti anche per Luis Alberto (6) che spesso perde l'attimo buono per andare al tiro oppure si fa chiudere lo specchio da Bereszynski (6,5) con un gran salvataggio sulla linea. Da segnalare anche un tentativo dalla lunga distanza da parte di Radu (6) che spedisce il pallone sopra la traversa. Partita equilibrata e godibile, sperando che le due squadre non abbiano speso troppo nel primo tempo rischiando di trovarsi a corto di energie nell'ultimo terzo di gara.

VOTO SAMPDORIA 6,5 - Approccio aggressivo da parte dei blucerchiati che vanno a mettere pressione ai biancocelesti, sfiorando il gol con Zapata e Ramirez.

MIGLIORE SAMPDORIA: RAMIREZ 7 - Nettamente il migliore a centrocampo, se Torreira sviluppa il gioco lui lo verticalizza per vie centrali o esterne.

PEGGIORE SAMPDORIA: PRAET 6- - Giampaolo lo preferisce a Verre ma per adesso non sta ripagando la fiducia che gli ha concesso.

VOTO LAZIO 6 - Biancocelesti in difficoltà nel primo quarto d'ora per poi emergere alla distanza anche se continuano a sbagliare troppo sotto porta e a non concretizzare le occasioni.

MIGLIORE LAZIO: MILINKOVIC-SAVIC 7 - Quando si accende ne giova l'intera squadra, qualche giocata davvero interessante e di elevata qualità.

PEGGIORE LAZIO: LUCAS LEIVA 5,5 - Sta soffrendo fin troppo nel duello con Gaston Ramirez che quasi sempre elude la sua marcatura. (Stefano Belli)

