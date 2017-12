Pagelle/ Benevento Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 15^ giornata - primo tempo)

Pagelle Benevento Milan: fantacalcio i voti della partita al Ciro Vigorito per la 15^ giornata del Campionato di Serie A: Ecco i migliori e i peggiori del match.

03 dicembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Benevento Milan (LaPresse)

La prima frazione tra Benevento e Milan termina con il vantaggio dei rossoneri grazie alla rete di Bonaventura: ecco le pagelle dei 45 minuti già giocati al Vigorito. Partita fino ad ora non bellissima. Brignoli (6) bravo su Kalinic non può nulla su Bonaventura. Letizia (6,5) bravo nella fase offensiva meno in quella difensiva, prova a fare qualcosa. Djimsiti (6) prestazione ordinata dell'esterno. Costa (6) fa la sua parte senza strafare. Di Chiara (5,5) non si vede tantissimo in campo, può fare di più. Memushaj (6) un suo tiro sfiora la rete del vantaggio, buona regia. Chibsah (6) lotta senza tirare mai indietro il piede. Cataldi (5) regia troppo scolastica, rischia il rosso. D'Alessanrdo (6,5) insieme a Letizia è il migliore dei suoi, gli esterni stanno funzionando. Puscas (5) poco presente in avanti, evanescente. Parigini (5) si mangia un gol di testa clamoroso. Questi i voti del Milan. Donnarumma (6) deve sbrigare l'ordinario. Musacchio (6) partita ordinata. Bonucci (6) il capitano dirige bene la difesa. Romagnoli (5,5) fa un fallo inutile che regala la punizione al Benevento. Borini (6) solita partita di sostanza. Kessiè (6,5) ha il merito di mettere il cross del gol. Montolivo (6) prestazione ordinata senza grandi acuti. R.Rodriguez (6,5) buona la spinta sulla fascia. Suso (6) solito movimento che confonde gli avversari. Kalinic (5) spreca in maniera clamorosa l'occasione regalata da Letizia. Bonaventura (6,5) prima gioia in campionato per l'esterno d'attacco. VOTO BENEVENTO 6 - Nonostante sia sotto sta disputando una buona partita. MIGLIORE BENEVENTO: D'ALESSANDRO 6,5 - L'ex Atalanta sta mettendo in difficoltà il Milan sull'esterno. PEGGIORE BENEVENTO: PARIGINI 5 - Si mangia un gol praticamente fatto. VOTO MILAN 6 - Al di là del vantaggio convince poco. MIGLIORE MILAN: BONAVENTURA 6,5 - Ha il merito di sbloccare il match, non è poco. PEGGIORE MILAN: KALINIC 5 - Continua il periodo negativo, spreca una grande occasione.

