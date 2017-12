Pistoiese Carrarese/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pistoiese-Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Fabio Belli

La Pistoiese ospiterà la Carrarese (foto LaPresse)

Pistoiese-Carrarese, diretta dal signor Rossetti di Ancona, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida della diciassettesima giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C. La Carrarese arriva alla trasferta di Pistoia avanti di tre punti rispetto ai diretti avversari di turno. Quinti in classifica, gli uomini di Baldini sono reduci da un brillante quattro a uno casalingo contro il Pontedera, firmato dalle reti di Bentivegna e Vassallo e da una doppietta di Ciccio Tavano. Successo che è valso per la Carrarese il quinto posto solitario nel girone A del campionato di Serie C.

La Pistoiese insegue dopo l’ultimo pareggio in Sardegna sul campo dell’Arzachena, gli orange dopo il vantaggio di Minardi si sono fatti rimontare dal gol di Vano a sette minuti dal novantesimo. In casa la Pistoiese finora in campionato ha perso solo il match contro il Siena, la Carrarese non vince in trasferta da circa due mesi, dal 4 ottobre scorso quando si impose in goleada, cinque a due sul campo del Prato. La vincitrice di questo scontro potrà senz’altro consolidare la propria candidatura per i play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pistoiese Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE CARRARESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Melani di Pistoia. Pistoiese schierata con Zaccagno tra i pali, Regoli sull’out difensivo di destra e Quaranta sull’out difensivo di sinistra, mentre Nossa e Zullo giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio al terzetto titolare composto da Minardi, Hamlili e Luperini, mentre Surraco sarà il trequartista con Vrioni e Ferrati schierati dal primo minuto nel tandem d’attacco. Risponderà la Carrarese con Lagomarsini in porta, Cason e Tentoni esterni di fascia rispettivamente a destra e a sinistra in difesa, mentre Benedetti e il brasiliano Cazé da Silva saranno i difensori centrali. A centrocampo, Cardoselli e Rosaia saranno i centrali schierati in posizione arretrata, con Bentivegna, Coralli e Vassallo schierati d’appoggio al centravanti Biasci.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli opposti per il match saranno il 4-3-1-2 per la Pistoiese di Indiani ed il 4-2-3-1 per la Carrarese di Baldini. Derby toscano che ha visto la Pistoiese vincere in casa nella scorsa stagione , il 25 settembre 2016, con un perentorio tre a zero firmato dalle reti di Gyasi, Hamlili e Rovini. La Carrarese ha fatto risultato per l’ultima volta a Pistoia il 10 aprile del 2016, pareggiando uno a uno e facendosi rimontare dal gol di Petriccione dopo il vantaggio di Cais.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

I padroni di casa vengono considerati favoriti dalle agenzie di scommesse con vittoria interna quotata 2.15 da Betclic, mentre l’eventuale pareggio viene fissato a una quota di 3.20 da Bwin e il successo esterno degli orange viene offerto a una quota di 3.10 da Bet365. Quest’ultima agenzia di scommesse propone a 1.95 la quota per l’over 2.5 e a 1.85 la quota per l’under 2.5.

