Pontedera-Pisa/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera-Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match tutto toscano in programma per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Fabio Belli

Pisa, trasferta a Pontedera (foto LaPresse)

Pontedera-Pisa, diretta dal signor De Angeli di Abbiategrasso, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale della diciassettesima giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C. Non sarà prevista diretta tv della partita sui canali free o pay, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, col match che si potrà acquistare anche come utenti registrati come singolo evento. Difficile esame per il Pontedera, contrapposto ad un Pisa lanciato dall’esaltante vittoria nel derbyssimo contro il Livorno, che si presentava peraltro all’Arena Garibaldi da capolista per distacco. Distacco che si è ridotto per i nerazzurri a cinque punti dalla vetta, anche se rispetto al Siena terzo a quota trenta punti e al Livorno primo a trentasei punti, il Pisa ha finora disputato una partita in più. Si è trattato comunque del secondo successo consecutivo dopo il tre a zero in casa della Pro Piacenza, il Pontedera dovrà tenerne conto dopo il pesante poker incassato sul campo della Carrarese, che ha lasciato i granata a sedici punti con sole tre lunghezze di vantaggio sul Cuneo quartultimo e sulla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.



LE PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PISA

Queste le probabili formazioni dell’incontro: il Pontedera scenderà in campo con Contini estremo difensore, alle spalle di una difesa a tre composta da Frare, Vettori e Risaliti. Tofanari sarà l’esterno di fascia destra e Borri l’esterno di fascia sinistra, con Caponi, Spinozzi e Calcagni che si muoveranno per vie centrali nella zona mediana del campo. Paolini avrà compiti da trequartista, alle spalle dell’unica punta di ruolo, Pinzauti. Risponderà il Pisa con il serbo Petkovic alle spalle di una linea difensiva a quattro con Mannini sull’out di destra, Filippini sull’out di sinistra e Carillo e Ingrosso impiegati come centrali. L’austriaco Gucher sarà il perno centrale di centrocampo affiancato da De Vitis e da Maltese, Giannone sarà il trequartista chiamato ad ispirare la manovra offensiva del duo Masucci-Eusepi.

TATTICA E PRECEDENTI

3-5-1-1 per il Pontedera di Maraia, opposto al 4-3-1-2 schierato da Pazienza nel Pisa. Il Pisa ha giocato e vinto per l’ultima volta in campionato a Pontedera il 7 dicembre del 2015, imponendosi grazie ad una rete messa a segno dall’uruguaiano Lores. L’ultimo risultato utile per il Pontedera in casa contro il Pisa è lo zero a zero del 21 febbraio 2015, l’ultima vittoria granata il tre a uno in Coppa Italia di Lega Pro, firmato dai gol di Luperini, Della Latta e Bartolomei che ribaltarono l’iniziale vantaggio pisano di Giuseppe Giovinco.

LE QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker indicano il Pisa come favorito in questo match in trasferta, vittoria nerazzurra quotata 2.20 da Bwin, mentre Unibet propone a 3.05 la quota del pareggio e Betclic fissa a 3.10 la quota per l’eventuale affermazione interna. Bet365 quota 2.20 l’over 2.5 e 1.64 l’under 2.5.

