Pro Piacenza-Piacenza/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Pro Piacenza-Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, derby piacentino per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Fabio Belli

Sarà derby di Piacenza in Serie C

Pro Piacenza-Piacenza, diretta dal signor Amabile di Vicenza, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà la sfida valida per il derby piacentino in programma nella diciassettesima giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C. Non sarà prevista diretta tv della partita, ma solo diretta streaming video via internet per tutti coloro che seguiranno l’incontro con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquisteranno il match come evento singolo. Il derby a Piacenza sta diventando un appuntamento sentito, anche se le due squadre in questa prima parte della stagione non ha fatto faville. I due club piacentini sono reduci da una vittoria nell’ultimo impegno disputato in campionato.

La Pro Piacenza ha ottenuto una vittoria molto importante in chiave salvezza sul campo del Gavorrano, di misura uno a zero grazie al gol di Alessandro a soli tre minuti dal novantesimo. Un successo che ha permesso alla squadra allenata da Fulvio Pea di uscire, a quota quattordici punti dalla zona play out. Il Piacenza è invece tornato in zona play off grazie alla vittoria per tre a due nell’appassionante match casalingo contro l’Alessandria. Gol di Corazza (doppietta) e Romero che hanno ribaltato il doppio vantaggio dei grigi firmato da un autogol di Morosini e una rete di Gonzalez. Piacenza ora a quota ventuno punti, anche se l’Alessandria si è vendicata negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, espugnando martedì scorso il Garilli con un perentorio quattro a zero (a segno Fischnaller, Russini, Pastore e Nicco).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del derby allo stadio Garilli: la Pro Piacenza giocherà con Gori in porta, Beduschi schierato in posizione di terzino destro e Ricci schierato in posizione di terzino sinistro, con Battistini e Belotti schierati come difensori centrali. Linea a quattro anche a centrocampo con Aspas e Barba che si muoveranno per vie centrali, mentre Bazzoffia sarà il laterale di destra e Alessandro il laterale di sinistra. In attacco, coppia titolare formata da Abbate e Mastroianni. Risponderà il Piacenza con Fumagalli in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Mora, Silva, Pergeffi e Masciangelo. A centrocampo giocheranno Della Latta, Morosini e Segre nel terzetto titolare, in attacco tridente titolare schierato dal primo minuto con Scaccabarozzi, Nobile e Romero.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli di riferimento dei due allenatori saranno il 4-4-2 del tecnico della Pro Piacenza, Fulvio Pea, ed il 4-3-3 del mister del Piacenza, Favarin. Il 27 novembre del 2016 il Piacenza ha vinto grazie ad un’autorete di Sall il derby in casa della Pro Piacenza, imponendosi poi anche in casa l’8 aprile 2017 con i gol di Matteassi, Taguourdeau e Romero (doppietta). La Pro Piacenza ha vinto il precedente in trasferta in Serie D, uno a zero il 9 febbraio 2014.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker sul derby piacentino vedono in un grandissimo equilibrio gli ospiti leggermente favoriti, con quota della vittoria esterna fissata a 2.55 da Unibet. Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio, l’eventuale successo interno della Pro viene quotato 2.65 sempre da Bwin. Bet 365 propone a 2.14 la quota dell’over 2.5 e a 1.67 la quota dell’under 2.5.

