Probabili formazioni/ Benevento Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 15^ giornata)

Benevento Milan si gioca alle ore 12:30 di domenica 3 dicembre: vale per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una sfida interessante al di là della situazione di classifica: da una parte un Benevento che deve ancora conquistare il primo punto nel massimo campionato e che appare ormai condannato - ma l’incertezza su quanto si prolungherà la striscia negativa ovviamente tiene banco - dall’altra invece un Milan che gioca la prima partita con Gennaro Gattuso come allenatore, e quindi c’è grande curiosità nel capire se e in che modo l’ex centrocampista riuscirà a risollevare una situazione che ha portato all’esonero di Vincenzo Montella. Senza indugio andiamo quindi a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul campo, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Benevento Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per la partita del Vigorito: ci dicono ovviamente che i rossoneri sono largamente favoriti, con la quota sulla loro vittoria che è indicata dal segno 2 e che vale 1,38 volte la somma che avrete deciso di investire. Per il segno 1 che identifica la vittoria interna del Benevento la quota è invece di 8,25 mentre per il segno X che, ovviamente, dovrete giocare in caso di pareggio, il guadagno sarebbe di 5,00 euro per ognuno messo sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN

I DUBBI DI DE ZERBI

L’unica cosa certa per Roberto De Zerbi è che il suo Benevento dovrebbe essere in campo con il 4-3-3; per il resto ci sono tanti punti di domanda, a cominciare dalla condizione di Ciciretti che non dovrebbe farcela e arrivando ai componenti dei vari reparti. A centrocampo per esempio Del Pinto, che è stato schierato titolare contro l’Atalanta, potrebbe lasciare il posto a Nicolas Viola; sarebbe una mediana con maggiore qualità, perchè in mezzala sarebbe comunque confermato Cataldi che di fatto è un playmaker aggiunto. Dall’altra parte Chibsah si occupa dell’interdizione; in difesa potrebbe recuperare in tempo Antei, se fosse così il ragazzo cresciuto nella Roma sarà in campo al fianco di Costa, e dunque in panchina andrebbe Djimsiti. Letizia e Di Chiara sembrano favoriti per le corsie laterali (Lazaar è ancora indisponibile), davanti non ce la fa Iemmello e allora possibile maglia ancora una volta per Armenteros (ma attenzione a Massimo Coda, che con Baroni era spesso e volentieri titolare), con D’Alessandro e Lombardi che dovrebbero essere i due esterni.

IL PRIMO 11 DI GATTUSO

Sorpresa nelle prime prove di 3-4-3: Gennaro Gattuso ha lasciato fuori Kessie, il giocatore per il quale aveva speso bellissime parole qualche tempo fa (“E’ più forte di me”). Il punto è che oggi Gattuso fa l’allenatore dell’ivoriano, e deve valutarne anche la condizione; forse anche per questo motivo a Milanello si è vista una linea mediana con Montolivo al fianco di Lucas Biglia. Solo test ovviamente, ma che potrebbero comunque portare all’esclusione di Kessie; il resto della formazione invece dovrebbe confermare le indiscrezioni e, soprattutto, quelle che erano le scelte di Montella prima dell’esonero. Quindi, Musacchio e Alessio Romagnoli ad accompagnare Bonucci nel terzetto difensivo a protezione di Gigio Donnarumma, con Borini che ricopre ancora il ruolo di fluidificante destro e Ricardo Rodriguez regolarmente schierato dall’altra parte. Per quanto riguarda invece il tridente, Suso e Bonaventura dovrebbero posizionarsi alla stessa altezza di Kalinic; al di là della posizione di partenza comunque dovrebbero essere lori i prescelti per iniziare la partita.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN: IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-3): 22 Brignoli; 3 G. Letizia, 21 A. Costa, 88 Antei, 17 Di Chiara; 13 Chibsah, 8 Cataldi, 14 N. Viola; 87 Lombardi, 90 Armenteros, 7 D’Alessandro

A disposizione: 1 Belec, 12 Piscitelli, 18 Gyamfi, 95 Gravillon, 23 Venuti, 6 Djimsiti, 20 L. Memushaj, 4 Del Pinto, 26 Parigini, 11 M. Coda, 24 M. Kanoute, 32 Puscas

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Lazaar, Ciciretti, Iemmello

MILAN (3-4-3): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 21 Lucas Biglia, 18 Montolivo, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic, 5 Bonaventura

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 20 Abate, 79 Kessie, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 2 Calabria, 10 Calhanoglu, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

