Probabili formazioni/ Inter Chievo: quote, le ultime novità live (Serie A 15^ giornata)

Probabili formazioni Inter Chievo: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti a San Siro. E' la 15^ giornata di Serie A: Spalletti senza gli squalificati Miranda e Gagliardini

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Chievo, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Chievo si gioca nella quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 15 di domenica 3 dicembre. A San Siro ottima occasione per i nerazzurri che vogliono sfruttare il grande momento e rimanere imbattuti, proseguendo la corsa verso uno scudetto che visto l’avvio di stagione deve necessariamente diventare un obiettivo, anche se magari da non gridare a gran voce (ufficialmente, la squadra corre innanzitutto per un posto in Champions League). Il Chievo sta facendo un campionato più che dignitoso e tecnicamente sarebbe in corsa addirittura per l’Europa League; i clivensi devono però vendicare l’eliminazione subita dal Verona in Coppa Italia. Andiamo subito a vedere quali sono i dubbi e le certezze che accompagnano i due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio al Meazza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Chievo.

QUOTE E SCOMMESSE

Inter chiaramente favorita nella partita di San Siro; anche secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai, che ci dicono come il segno 1 che identifica la vittoria dei nerazzurri vale 1,40 volte la somma messa sul piatto. Siamo invece a 4,75 per il pareggio, per il quale chiaramente dovrete giocare il segno X; puntando sulla vittoria del Chievo - segno 2 - e indovinando la giocata guadagnereste invece 7,50 volte la cifra che avrete deciso di investire sulla sfida del Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CHIEVO

LE ALTERNATIVE DI SPALLETTI

Con Miranda squalificato, tocca a Ranocchia: il centrale umbro ha giocato appena cinque minuti in questo campionato ma è chiamato a essere in campo al fianco di Skriniar nella retroguardia disegnata da Luciano Spalletti, con D’Ambrosio confermato a destra e Santon che ancora una volta dovrebbe avere la meglio su Nagatomo. C’è uno squalificato anche a centrocampo: si tratta di Gagliardini, e qui c’è qualche problema in più perchè Matias Vecino non è al meglio. Questo potrebbe portare all’inserimento di un Joao Mario che non parte titolare da due mesi e mezzo, perchè Borja Valero dovrebbe scalare a centrocampo affiancando Brozovic - che sarà sicuramente titolare - con il portoghese che probabilmente sarebbe adibito a trequartista. I tre uomini offensivi ovviamente non cambiano: Mauro Icardi continua a correre per il titolo di capocannoniere ed è particolarmente in forma, sugli esterni proveranno a fargli arrivare palloni decisivi Candreva e Perisic, anche loro tra i più insostituibili di questa Inter che sta viaggiando velocissima.

I DUBBI DI MARAN

Anche Roland Maran ha tanti problemi: a centrocampo perde Lucas Castro (si è operato e tornerà non prima di febbraio) e Radovanovic che è squalificato (e infatti ha giocato in Coppa Italia). Due titolari nel settore nevralgico: Bastien dovrebbe giocare come interno, caratteristiche diverse dal Pata ma anche lui può fare bene. A giostrare come perno davanti alla difesa dovrebbe invece essere Nicola Rigoni, ma i due possono agevolmente scambiarsi la posizione; sul centrosinistra confermato invece Perparim Hetemaj. Rispetto alla sconfitta di mercoledì cambiano molte cose: in difesa conferma per Cacciatore a destra, ma sull’altra fascia torna titolare Gobbi mentre in mezzo si rivede Gamberini, da valutare invece chi tra Bostjan Cesar e Tomovic farà coppia con lui davanti a Sorrentino, che in coppa ha lasciato il posto a Seculin. Davanti invece Valter Birsa agisce da trequartista, Inglese torna titolare e con lui dovrebbe esserci Meggiorini, un ex che però in passato ha soprattutto fatto male all’Inter (dove è cresciuto ma non ha praticamente mai giocato con la prima squadra).

PROBABILI FORMAZIONI INTER CHIEVO: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 37 Skriniar, 21 Santon; 77 Brozovic, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 55 Nagatomo, 29 Dalbert, 11 Matias Vecino, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: Miranda, Gagliardini

Indisponibili: Vanheusden

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 40 Tomovic, 5 Gamberini, 18 Gobbi; 77 Bastien, 4 N. Rigoni, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 69 Meggiorini, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 2 Jaroszynski, 12 B. Cesar, 14 Bani, 3 Dainelli, 7 Garritano, 10 G. Gaudino, 20 Pucciarelli, 11 Léris, 31 Pellissier, 9 Stepinski

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: Radovanovic

Indisponibili: Castro

© Riproduzione Riservata.