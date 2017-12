Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse sulle partite (15^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite in programma il 3 e 4 dicembre 2017 per la 15^ giornata di campionato. Primo banco di prova per Gattuso al Milan.

03 dicembre 2017 Michela Colombo

Il Campionato della Serie A dopo gli anticipi del venerdi e sabato, torna in campo anche questa domenica 3 dicembre ma ricordiamo che il turno si chiuderà solo lunedi 4 dicembre con ben 2 posticipi. Un calendario complesso quindi per questa giornata: vediamo quindi come si configura il programma prima di vedere quote e scommesse per le partite. A partire della giornata di domenica 3 dicembre saranno ben 5 gli incontri previsti: si comincerà alle ore 12.30 con la sfida tra Benevento e Milan. Alle ore 15.00 ecco il fischio d’inizio dei match Bologna-Cagliari, Fiorentina-Sassuolo e Inter-Chievo, mentre alle ore 20.45 ecco la sfida tra Sampdoria e Lazio. Due come detto i posticipi previsti per lunedi: alle ore 19.00 ecco Crotone-Udinese, mentre il programma si chiuderò con la sfida Verona-Genoa. Andiamo quindi a vedere che cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite in programma domenica e lunedi per il campionato di Serie A 2017-2018.

PRONOSTICO BENEVENTO MILAN

Primo banco di prova per Gattuso sulla panchina del Milan: la forza di Ringhio dovrebbe dare nuovo spirito ai giocatori del Diavolo che contro il Benevento abbisognano di risultati e soddisfazioni. Gli stregoni non sono comunque da sottovalutare benché siano appena fanalino di coda della classifica: la squadra giallorossa ha mostrato grandi margini di miglioramento negli ultimi turni.

PRONOSTICO FIORENTINA SASSUOLO

Sfida aperta tra le formazioni forse più giovani di questo campionato: considerando la classifica la squadra viola appare favorita, forte pure del fattore campo. Va però detto che entrambi i club non stanno vivendo un grande momento di forma e i gigliati potrebbero non essere poi così avvantaggiati dal fattore campo.

PRONOSTICO INTER CHIEVO

Di fronte al proprio pubblico, nonostante alcune defezioni annunciate, l’Inter di Spalletti difficilmente può perdere: in palio infatti rimangono i gradini più alti della classifica oltre che il record che vede i nerazzurri ancora a quita 0 sconfitte rimediate. Di certo la squadra di Maran non è tra gli avversari più semplici da affrontare: postivi in ogni caso i numeri dei clivensi fuori dalle mura dei Bentegodi.

PRONOSTICO SAMPDORIA LAZIO

Pronostico apertissimo a Marassi, tra due delle formazioni più forti di questa prima parte del Campionato: benchè sia Sampdoria che Lazio abbiano recuperato risultati non eccellenti nel turno precedente, questa sera sarà uno show al Marassi. Da non sottovalutare in ogni caso che i liguri in casa finora non hanno mai perso un incontro, trovando 6 vittorie su 6 match disputati.

PRONOSTICO CROTONE UDINESE

Allo Scida appare difficile trovare un vincitore annunciato del match tra Crotone e Udinese: la classifica infatti vede i due club a pari punti verso i gradini più bassi. Se gli squali poterebbero beneficiare del fattore campo, rimane da vedere che squadra sarà quella di Massimo Oddo alla sua seconda uscita sulla panchina friulana.

PRONOSTICO VERONA GENOA

Rinvigoriti dal pareggio raggiunto nel turno precedente di campionato contro a Roma i giocatori del Genoa potrebbero dare parecchio filo da torcere i gialloblu, che pure occupano appena la penultima posizione in classifica. Da ricordare però che il Verona in casa ha finora ottenuto appena una vittoria, mentre i grifoni hanno raccolto proprio fuori dalle mura del Marassi i due successi conseguiti finora.

