Rende-Cosenza/ Streaming video e diretta Sportube tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

03 dicembre 2017

Rende-Cosenza, diretta dal signor Mei di Pesaro, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà un derby calabrese nel programma della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Lega Pro. A inizio campionato, Rende e Cosenza non si sarebbero probabilmente immaginate di occupare le attuali rispettive posizioni di classifica. I padroni di casa, ripescati e ammessi in extremis tra i professionisti, dopo l'ultimo pareggio senza reti sul campo della Casertana occupano da soli il quinto posto in classifica, avendo distanziato già di dieci punti la zona play out e proponendosi con grande convinzione per arrivare a giocarsi la post season per la Serie B.

Un obiettivo che a inizio stagione era tutto del Cosenza, che ha iniziato però la sua annata in maniera particolarmente problematica, e dopo la sconfitta nell'altro sentitissimo derby calabrese contro il Catanzaro, è arrivato un pari senza reti contro la Sicula Leonzio che ha mantenuto i rossolbu a due punti di distanza dalla zona play out e a quattro dalla zona play off. Ancora indecifrabili dunque i veri obiettivi stagionali di classifica dei cosentini, mentre il Rende sembra come detto lanciato verso un sorprendente campionato di alta classifica. Da non dimenticare poi come la squadra di Trocini sia reduce in campionato da quattro vittorie interne consecutive, ottenute contro Catanzaro, Paganese, Sicula Leonzio e Matera. Un filotto che non spaventa però un Cosenza che tra campionato e Coppa Italia di Serie C ha vinto tre delle ultime cinque trasferte disputate contro Reggina, Akragas e Catania: la sfida promette scintille.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE RENDE-COSENZA

Sfida che non si potrà seguire in diretta tv sui canali televisivi free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet dagli abbonati da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo in questo derby calabrese. Il Rende affronterà la sfida con Forte tra i pali e una difesa a tre composta da Sanzone, Porcaro e Pambianchi. Godano giocherà sulla corsia laterale di destra e il francese Blaze sarà impiegato come esterno mancino, mentre a centrocampo si muoveranno per vie centrali il marocchino Laarini, Gigliotti e Franco. In attacco, tandem titolare formato da Rossini e dall'argentino Actis Goretta. Risponderà il Cosenza con Perina in porta, Corsi schierato come laterale difensivo di destra e Pinna impiegato sulla fascia opposta, mentre Dermaku e Idda giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Statella, Bruccini e Calamai, mentre in attacco Mungo sarà il trequartista chiamato ad ispirare la manovra offensiva del francese Baclet e di Mendicino.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker quotano 2.45 la vittoria interna del Rende con William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto scommesso sul successo esterno dei silani ed il pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365. Unibet quota 2.30 l'over 2.5 e 1.54 l'under 2.5.

