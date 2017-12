Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (15^ giornata, oggi)

Eccoci ad un’altra lunga giornata in Serie A 2017-2018: domenica 3 dicembre prosegue il programma del quindicesimo turno, iniziato venerdì e proseguito sabato. E’ una giornata spezzatino: lunedì avremo due posticipi (Crotone-Udinese alle ore 19, Verona-Genoa alle ore 21) e dunque oggi sono previste solo cinque partite. La prima alle ore 12:30 è Benevento-Milan; alle ore 15 avremo invece Bologna-Cagliari, Fiorentina-Sassuolo e Inter-Chievo. Chiusura affidata a Sampdoria-Lazio, alle ore 20:45. Poche gare, ma programma comunque intenso: abbiamo in campo le due milanesi e c’è una bella partita serale tra due realtà che stanno facendo molto bene.

IL BIG MATCH

E’ certamente a Marassi che si gioca la partita più interessante della domenica: la Sampdoria e la Lazio, con le dovute differenze legate agli obiettivi estivi e alle diverse rose. In questo momento però le due squadre sono a caccia di riscatto: la Sampdoria dopo aver battuto la Juventus con un secondo tempo splendido è crollata a Bologna, confermando il trend che la vuole sensazionale a Marassi (dove ha sempre vinto) e un po’ meno in trasferta, motivo per cui non è a contatto immediato con le prime quattro. La Lazio invece ha trascorso le ultime tre partite senza vincere: non era mai successo quest’anno ed è sintomo di un calo fisico che certamente ci può stare ed era previsto. Se poi consideriamo che contro la Fiorentina il pareggio è arrivato in pieno recupero e con un rigore quantomeno discutibile, non è certamente il caso di fare inutili allarmismi in casa biancoceleste. Anzi: l’obiettivo di trovare un posto nella prossima Champions League è più vivo che mai.

LE DUE FACCE DI MILANO

Entrambe le milanesi sono impegnate oggi, e arrivano a questa quindicesima giornata con sentimenti diversi. L’Inter continua a volare, confermando la sua imbattibilità stagionale e proseguendo nella sua marcia verso lo scudetto, anche se a voce alta si parla ancora di ingresso in Champions League; la partita interna contro il Chievo è l’ideale per tentare di allungare ancora e tenersi alle spalle squadre insidiose e che potrebbero dare molto fastidio in primavera. Il Milan è all’alba di una nuova era, l’ennesima negli ultimi anni: finita l’avventura di Vincenzo Montella (6 vittorie in 14 partite), inizia quella di Gennaro Gattuso che dal mondo rossonero se n’era andato per soli quattro anni, e che è stato promosso dalla Primavera dove stava facendo bene. I punti di domanda ovviamente sono tanti, a partire dall’esperienza non certo al top; tuttavia al Milan serviva una scossa e questa potrebbe arrivare con il cambio in panchina, ora da vedere cosa succederà contro un Benevento che non ha ancora fatto punti e che ovviamente sogna il colpo grosso.

