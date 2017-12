Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di domenica (17a giornata)

Mbakogu, attaccante Carpi - LaPresse

Proseguirà oggi pomeriggio e questa sera la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Dopo le otto partite disputate nella giornata di ieri, oggi di scena due match molto importanti. In campo vi sarà infatti il Bari, che occupa i piani alti della classifica, nonché il Carpi, altra squadra di prestigio della Cadetta, che punta ad una promozione in Serie A. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio le due partite di oggi, alle 15.00 Avellino-Carpi e alle 17.30 Entella-Bari.

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Si comincia alle ore 15:00 quando, in diretta dallo stadio Partenio Lombardi di Avellino, gli omonimi padroni di casa ospiteranno il Carpi. Campionato un po’ al di sotto delle attese quello della squadra guidata da Walter Novellino, mentre gli emiliani occupano attualmente il nono posto assoluto in classifica. Carpigiani che vengono dalla bella vittoria del Cabassi contro il Parma per due reti a uno, mentre gli irpini sono stati sconfitti in casa dal Palermo per tre reti a uno, una capitolazione però annunciata. Vedremo se i biancoverdi proveranno a tirare fuori l’orgoglio, evitando la seconda sconfitta interna consecutiva, o se prevarrà la qualità superiore della compagine allenata da Antonio Calabro. L’altra partita in programma quest’oggi, vede coinvolto, come dicevamo il Bari. La compagine pugliese guidata dalla scorsa estate da Fabio Grosso sta vivendo un’ottima stagione, con 29 punti ottenuti in sedici gare, appena dieci reti subite e 29 realizzate. I Galletti dovranno superare indenne l’esame Virtus Entella, sfida che si giocherà questa sera, dalle ore 17:30, in quel dello stadio Comunale di Chiavari. Bari che nello scorso weekend ha vinto il derby pugliese, la storica sfida contro il Foggia terminata con il risultato di una rete a zero per i biancorossi. La squadra ligure ha invece terminato in perfetta parità, uno a uno, la trasferta piemontese contro i padroni di casa della Pro Vercelli.

I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Ore 15:00 Avellino-Carpi

Ore 17:30 Virtus Entella-Bari

Classifica: Bari 29, Palermo 28, Parma, Frosinone 26, Empoli, Venezia 25, Cittadella 24, Cremonese, Carpi 23, Salernitana 22, Novara 21, Spezia, Pescara 20, Perugia, Avellino 19, Brescia, Foggia 18, Pro Vercelli, Entella, Cesena 17, Ternana 16, Ascoli 14

