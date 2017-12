Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score dei gironi A e C (17^ giornata)

Risultati serie C: le classifiche aggiornate e la diretta live score delle partite in programma oggi 3 dicembre per i gironi A e C. Quali i vincitori nella 17^ giornata?

03 dicembre 2017 Michela Colombo

Risultati Serie C - 17^ giornata (LaPresse)

Il Campionato della Serie C torna protagonista con la 17^ giornata e lo fa in questa domenica 3 dicembre 2017 in una veste nuova: in campo infatti i gironi A e C mentre come abbiamo già visto il gruppo B è stato protagonista nella giornata e serata di sabato 2 dicembre 2017. Il calendario ha quindi subito una piccola rotazione dei raggruppamenti, e tra qualche mese il programma cambierà di nuovo. Andiamo quindi a conoscere gruppo per gruppo quali sono i match il calendario per questa domenica 3 dicembre, ricordando nel contempo le varie classifiche, che ovviamente subiranno cambiamenti notevoli dopo questo turno. Come al solito ricordiamo che il primo fischio d'inizio è atteso per le ore 14.30 (specialmente per molti match del girone A) mentre gli ultimi posticipi sono previsti per le ore 20.30.

I MATCH DEL GIRONE A

Come abbiamo appena ricordato la maggior parte degli incontri del girone A sono programmati per le ore 14.30: dei 9 incontri messi nel calendario ben 7 sono attesi a quell'ora e sono Alessandria-Gavorrano, Cuneo-Siena, Giana-Monza, Livorno-Arzachena, Olbia-Lucchese, Pistoiese-Carrarese e Pro Piacenza-Piacenza. Inutile dire che la tra le sfide più attese c'è proprio il derby in programma al Garill: da non dimenticare però d tenere d'occhio le imprese del Livorno e del Siena che occupano i primi gradini della classifica assieme al Pisa. La formazione nerazzurra però sarà impegnata in campo solo alla sera e per la precisione alle ore 20.30 in casa del Pontedera nell'ennesimo derby toscano, sempre presente nel calendario del gruppo A del Campionato della Serie C. Facendo però i conti vediamo subito che manca una partita al conto: ecco infatti che alle ore 18.30 si accenderà la sfida tra Arezzo e Prato: la compagine amaranto torna a giocare in casa dopo le fatiche contro il Livorno per la Coppa Italia della Serie C.

GLI INCONTRI DEL GIRONE C

Il gruppo che solitamente riunisce le formazioni del sud Italia fa il suo approdo alla domenica dedicata al Campionato della Serie C, dopo che finora da inizio stagione era stato protagonista al solito il sabato. Il calendario ufficiale in ogni caso prevedere per questo 3 dicembre appena 8 incontri sui nove previsti: proprio venerdi 1 dicembre si è infatti giocato l'anticipo tra Trapani e Catania che ha notevolmente modificato la graduatoria. Per questo gruppo il primo fischio d'inizio è atteso alle ore 16.30, quando avranno inizio ben 6 incontri ovvero: Akragas-Reggina, Bisceglie-Siracusa, Catanzaro-Fondi, Rende-Cosenza, Sicula Leonzio-Paganese e Francavilla-Monopoli. Da tenere d'occhio ovviamente il match atteso a casa della Virtus, vero scontro diretto per i gradini più prestigiosi della classifica tra due club che al momento registrano il medesimo punteggio 22 punti e una brutta striscia di KO a cui occorre rimediare. Due le partite che avranno invece inizio alle ore 20.30 per il girone C, ovvero Juve-Stabia-Casertana e Matera-Andria,mentre osserverà un turno di pausa il Lecce che quindi per forza di cose perderà la posizione di capolista nel gruppo, in attesa di vedere che succederà in campo contro la Paganese nella prossima giornata.

RISULTATI SERIE C GIRONE A

Ore 14.30 Alessandria-Gavorrano

Ore 14.30 Cuneo-Siena

Ore 14.30 Giana-Monza

Ore 14.30 Livorno-Arzachena

Ore 14.30 Olbia-Lucchese

Ore 14.30 Pistoiese-Carrarese

Ore 14.30 Pro Piacenza-Piacenza

Ore 18.30 Arezzo-Prato

Ore 20.30 Pontedera-Pisa

CLASSIFICA SERIE C, 17^TURNO

Livrono 36, Pisa 31, Siena 30, Viterbese 27, Carrarese 23, Lucchese 23, Olbia 23, Monzza 21, Arzachena 21, Piacenza 21, Giana 20, Pistoiese 20, Arezzo 17, Pontederea 16, Pro Piacenza 14, Cueno 13, Alessandria 12, Prato 11, Gavorrano 10.

RISULTATI SERIE C, GIRONE C

Ore 16.30 Akragas-Reggina

Ore 16.30 Bisceglie-Siracusa

Ore 16.30 Catanzaro-Fondi

Ore 16.30 Rende-Cosenza

Ore 16.30 Sicula Leonzio-Paganese

Ore 16.30 Francavilla-Monopoli

Ore 20.30 Juve Stabia-Casertana

Ore 20.30 Matera-Andria

CLASSIFICA SERIE C, 17^ TURNO

Lecce 37, Catania 34, Trapani 31, siracusa 26, Rende 24, Monopoli 22, Francavilla 22, Catanzaro 21, Biscgelie 20, Juve stabia 20, Matera 20, Reggina 18, Cosenza 16, Fondi 15, Sicula Leonzio 15, Casertana 14, Andria 12,Paganese 11, Akragas 6.

