Risultati Volley Maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 10^ giornata)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite della 10^ giornata della Serie A1 Superlega. Occhi sul big match Trento-Modena!

03 dicembre 2017 Michela Colombo

Risultati Volley maschile (LaPresse)

Il Campionato della Serie A1 di volley maschile torna protagonista assoluto in questa domenica 3 dicembre 2017 e lo fa con la 10^ giornata della Superlega. Mancano appena 3 turni alla alla chiusura della prima parte della stagione: quale club sarà incoronato Campione d’Inverno? La domanda rimane aperta specie alla vigilia di questo turno dove in classifica si presentano ancora moltissimi scontri diretti, che i risultati che arriveranno stasera aiuteranno a sciogliere. Prima però di analizzare nel dettaglio le partite in programma occorre fare una precisazione: il calendario per questa domenica per la 10^ giornata risulta inevitabilmente monco. Ben due infatti sono stati gli anticipi che si sono svolti ieri sabato 2 dicembre ovvero Monza-Latina e Ravenna-Vibo Valentia: saranno quindi appena 5 i match previsti questa sera il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 18.00.

LE BIG IN CAMPO

Anche in questa 10^ giornata del Campionato di Serie A1 poniamo il nostro sguardo sulle big chiamate in campo per la Superlega. Due in questo senso le partite che vanno tenute d’occhio da vicino anche in ottica classifica della Serie A1, ovvero Trento-Modena e Verona-Civitanova. Il primo è senza dubbio uno degli scontri storici del nostro campionato, che in anni passati e recenti ha regalato ogni volta tanto spettacolo. Se una volta però lo scontro pareva equilibrato sulla carta, in questa stagione di Superlega l’ago della bilancia si è spostata a favore dei gialloblu. La compagine modenese si è infatti rivelata molto più forte e ben amalgamata all’interno rispetto alla formazione di Lorenzetti, che ha subito una forte rivoluzione in estate. L’altra invece è la sfida tra Verona e la Lube, attesa sempre per le ore 18.00, ma al Agsm Forum e che si annuncia pirotecnica con due delle formazioni più forma, ostiche e ambizione del campionato.

ATTENZIONE A PERUGIA

L’altra big della classifica della serie A1 del volley maschile è Perugia, che però oggi scenderà in campo in casa della neopromossa Castellana grotte in un match il cui esito appare già scritto. Proseguendo nel programma di questa domenica dedicata alla 10^ giornata della Superlega ricordiamo poi lo scontro tra Padova e Milano. Nuovo banco di prova quindi per la squadra di Andrea Giani, che dopo una prima parte del Campionato difficoltosa pare aver ingranato finalmente la marcia giusta. A chiudere la lista ecco infine la sfida attesa alle ore 18.00 a Frosinone tra Sora e Piacenza: la squadra di Mario Barbiero torna quindi a giocare in casa nella speranza di trovare punti pesanti in grado di risollevare le sorti della Biosì, sempre fanalino di coda in classifica.

RISULTATI VOLLEY SERIE A1

Ore 18.00 Padova-Milano

Ore 18.00 Sora-Piacenza

Ore 18.00 Trento-Modena

Ore 18.00 Verona Civitanova

Ore 18.00 Perugia-Castellana Grotte

CLASSIFICA 10^ TURNO

Civitanova * 26

Perugia 24

Modena 23

Ravenna 17

Padova 16

Verona ° 15

Piacenza * 13

Latina 12

Milano 12

Trento 12

Vibo Valentia 8

Monza 6

Castellana Grotte ° 4

Sora 1

* un match in più

° un match in meno

