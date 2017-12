Risultati volley femminile / Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 9^ giornata)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite della 9^ giornata del Campionato di Serie A1. Occhi puntati sul match Scandicci-Conegliano.

03 dicembre 2017 Michela Colombo

L'Imoco Volley Conegliano (da Twitter)

Ci avviciniamo ormai a grandi passi alla pausa invernale: questa domenica 3 dicembre 2017 infatti si svolgerà la 9^ giornata del Campionato della Serie A1 di volley femminile. Con due soli turni a chiudere la prima parte del campionato, i risultati dei match previsti oggi appaiono particolarmente attesi: la classifica infatti vede ormai molti scontri diretti da tenere assolutamente d’occhio. Prima però di analizzare incontro per incontro il programma di questa 9^ giornata del Campionato della Serie A1 occorre dare qualche informazione preliminare. I match messi in calendario per oggi sono solo 5: sabato sera infatti si è svolto l’anticipo al fondo della classifica tra Bergamo e Firenze. Inoltre va segnalato che per tutti le partite in programma oggi il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 17.00 come al solito.

GLI INCONTRI

Benché siano appena 5 le partite in programma per oggi 3 dicembre 2017 risultano senza dubbio entusiasmanti pure sulla carta: si comincerà quindi alle ore 17.00 al PalaPanini tra Modena e Firenze. La formazione de Il Bisonte è infatti a caccia di una difficile vittoria corsara che possa mettere fina alla striscia di risultati negativa da poco inaugurata: di contro però ricordiamo che le ragazze di Gaspari tornano in casa con tre vittorie di fila sulle spalle. Altro match ad alta intensità è quello atteso tra Scandicci e Conegliano, con le pantere impazienti di dare una riposta forte dopo il KO rimediato nella giornata precedente, per di più contro la sorpresa di questa prima parte della stagione della Serie A1. Parlando di grandi protagoniste ai piani alti della graduatoria, ecco quindi la capolista Novara che torna in campo e lo fa alla Candy Arena contro il Monza di Pedullà. A chiudere il programma ecco poi la sfida tra Busto Arsizio e Pesaro a cui le farfalle approdano con la speranza di poter trovare punti pesanti per agganciare le grandi in classifica. Infine ecco poi il match al Pala Borsani tra Legnano e Casalmaggiore: due club in forte crisi di risultati e che proveranno questa sera a dare la svolta giusta al proprio cammino.

LA CLASSIFICA

Come abbiamo detto la classifica del Campionato di serie A1 di volley femminile alla vigilia della 9^ giornata presenta già alcuni scontri diretti che vanno ovviamene tenuti d’occhio. Dobbiamo infatti segnalare che benchè le campionesse d’Italia in carica occupino la prima piazza a 22 punti, una sola è la lunghezza di vantaggio di Novara rispetto a Conegliano ferma quindi al secondo gradino a 21 punti, Dietro le due ecco alla terza piazza Scandicci ferma a quota 20 punti e due punti di vantaggio su Busto Arsizio: alle spalle delle farfalle il primo salto importante visto che Pesaro quinta vanta solo 13 punti e quindi ben 5 punti da recuperare sulle lombarde. Dietro la neopromossa ecco Modena con 13 punti, gli stessi di Pesaro (a dividerle la differenza set), mentre al settimo gradino trova spazio Monza con 8 punti. In fondo ecco poi che Firenze e Legnano condividano gli stessi punti appena a 7: fanalino di coda ovviamente Bergamo e Filottrano.

RISULTATI VOLLEY, 9^ GIORNATA

Ore 17.00 Busto Arsizio-Pesaro

Ore 17.00 Legnano-Casalmaggiore

Ore 17.00 Modena-Firenze

Ore 17.00 Monza-Novara

Ore 17.00 Scandicci-Conegliano

CLASSIFICA SERIE A1

Novara 22

Conegliano 21

Scandicci 20

Busto Arsizio 18

Pesaro 13

Modena 13

Monza 10

Casalmaggiore 8

Firenze 7

Legnano 7

Filottrano 3

Bergamo 2

