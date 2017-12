Sampdoria Lazio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Lazio info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo a Marassi fra blucerchiati e laziali (15^ giornata Serie A)

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sampdoria Lazio (LaPresse)

Sampdoria Lazio sarà diretta dall’arbitro Mazzoleni: ecco alle ore 20.45 di stasera allo stadio Luigi Ferraris di Marassi la partita della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, un posticipo decisamente interessanti fra i blucerchiati di Marco Giampaolo e i biancocelesti di Simone Inzaghi. Sesta contro quinta, è sfida in piena zona Europa e naturalmente anche con vista sulla Champions League, forse solo un sogno per una Sampdoria che sta stupendo tutti, mentre la Lazio sicuramente ci proverà, ma di certo una trasferta a Marassi non è la cosa migliore nel primo piccolo momento difficile della stagione. Nessun dramma, ma la sconfitta nel derby e il pareggio casalingo contro la Fiorentina hanno segnato un rallentamento per la Lazio, che adesso dovrà cercare di tornare alla vittoria in un match che sarà però a dir poco insidioso.

La Sampdoria al Ferraris infatti quest’anno conosce solamente la vittoria: sei su sei in campionato (sette con il derby che era in casa del Genoa) più la vittoria di martedì contro il Pescara in Coppa Italia, un cammino finora perfetto e con vittime anche eccellenti come Milan e Juventus. Proprio in casa la Sampdoria sta costruendo le proprie fortune, perché ad essere pignoli in trasferta manca ancora qualcosa agli uomini di Giampaolo per lottare per gli obiettivi più ambiziosi: è però il pelo nell’uovo di una stagione eccellente, con una vittoria stasera la Sampdoria aggancerebbe la Lazio proprio al quinto posto, che di certo non era nelle previsioni di inizio stagione.

SAMPDORIA LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sampdoria Lazio sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite i canali di riferimento saranno Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, sul digitale terrestre dovete andare su Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni, nella Sampdoria a centrocampo torna Praet ma si è fermato Linetty mentre, considerati i problemi fisici di Strinic, come terzino sinistro il titolare dovrebbe essere Murru. Un ballottaggio che si annuncia interessante è quello fra Ramirez e Caprari come trequartista nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo che invece non ha dubbi sulla ormai consolidata coppia d’attacco formata da Quagliarella e Zapata. Per quanto riguarda la Lazio, le certezze di Simone Inzaghi sono in attacco, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic alle spalle di Immobile, mentre negli altri reparti ci sono ancora dei dubbi da sciogliere per l’allenatore, in particolare quelli fra Bastos e Wallace in difesa e tra Marusic e Basta a centrocampo. Pienamente recuperato Radu, continua invece ad essere assente Felipe Anderson, per il quale questa sta diventando una stagione maledetta.

PRONOSTICO E QUOTE

La Lazio è favorita per la partita dello stadio Luigi Ferraris: a dircelo sono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, decisamente interessanti se si pensa che finora in casa i doriani hanno sempre vinto. Stavolta però il segno 1 per la vittoria della Sampdoria è quotato a 3,40 contro il 2,15 che accompagna invece il segno 2 per l’affermazione esterna della Lazio. Dovrete invece naturalmente giocare il segno X per puntare sul pareggio: il guadagno in questo caso sarebbe di 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la sfida di Serie A.

© Riproduzione Riservata.