Sicula Leonzio-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Paganese, LaPresse

Sicula Leonzio-Paganese, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Lega Pro. Partita importante nella zona calda della classifica del girone C del campionato di Serie C. La Sicula Leonzio, a digiuno di vittorie dallo scorso 28 ottobre, a quota quindici punti in classifica a un solo punto di distacco dal quartultimo posto e dalla zona play out, ospiterà la Paganese penultima in classifica. I campani nell'ultimo turno di campionato disputato, il 18 novembre scorso, hanno pareggiato due a due contro il Fondi, con i gol di Carini e Cesaretti che non sono bastati per fare risultato pieno.

La Paganese però è da meno tempo senza vittorie, dal blitz in casa del Siracusa dello scorso 4 novembre. Un fuoco di paglia per una formazione che con undici punti mantiene cinque lunghezze di vantaggio sull'Akragas a fondo classifica, ma che ancora si trova nel pieno della zona play out, a quattro punti di distanza dalla stessa Sicula Leonzio. Dopo il buon pareggio zero a zero in casa del Cosenza, i siciliani hanno incontrato nuove difficoltà perdendo in casa il match di recupero contro il Catanzaro. Una chance che avrebbe permesso alla Sicula Leonzio di compiere un balzo avanti importante in classifica, mentre adesso la bagarre nella zona retrocessione è più accesa che mai. In questo campionato però la Paganese ha già vinto due difficili partite in trasferta contro Cosenza e Siracusa, dunque la partita sembra molto aperta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LEONZIO-PAGANESE

Un incontro, Leonzio Paganese, che non si potrà vedere in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati o coloro che acquisteranno la partita come singolo evento sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: la Sicula Leonzio affronterà la sfida con Narciso in porta alla sfida di una difesa a tre composta da Aquilanti, Gianola e Camilleri. A centrocampo per vie centrali ci sarà spazio per Gammone, Davi e Marano, mentre De Rossi sarà l'esterno laterale di destra e Squillace l'esterno laterale di sinistra. In attacco il brasiliano Ferreira farà coppia con Arcidiacono. La risposta della Paganese sarà affidata a Galli tra i pali, Pavan sull'out di destra e Picone sull'out di sinistra, esterni di fascia in difesa con Meroni e Carini impiegati come centrali. Nel terzetto di centrocampo saranno schierati titolari Scarpa, Baccolo e Tascone. In avanti, Maiorano, Regolanti e Talamo andranno invece a comporre il terzetto offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per la Sicula Leonzio allenata da Rigoli, mentre la Paganese di mister Favo sarà schierata con il 4-3-3. Non ci sono precedenti tra le due squadre, la Sicula Leonzio si è affacciata quest'anno per la prima volta tra i professionisti come nuova società, pur raccogliendo l'eredità dell'Atletico Leonzio, poi divenuto Atletico Catania, che negli anni Novanta ha disputato diversi campionati di Serie C/1.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker, padroni di casa siciliani favoriti per la conquista dei tre punti, con successo interno quotato 1.91 da Bwin, mentre Betclic fissa a 3.20 la quota per l'eventuale pareggio e William Hill che propone a 4.20 la quota per il successo esterno dei campani. Under 2.5 quotato 1.60 da Bet365, con la stessa agenzia di scommesse che propone a 2.29 la quota per l'over 2.5.

