Slalom gigante Beaver Creek/ Streaming video e diretta tv:, orario e risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta gigante maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: i favoriti e gli azzurri (oggi domenica 3 dicembre 2017)

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta gigante Beaver Creek: Alexis Pinturault (LaPresse)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA GARA

Si disputa oggi a Beaver Creek finalmente il primo slalom gigante maschile della Coppa del Mondo di sci 2017-2018. Nella località del Colorado, un appuntamento ormai tradizionale per il Circo Bianco, si conclude appunto con questo gigante un weekend molto intenso sulla celebre e affascinante pista Birds of Prey. Il gigante di Beaver Creek è il primo della stagione perché a fine ottobre era stato annullato per il troppo vento quello di Solden, che avrebbe costituito la classica apertura della stagione e che tra l’altro, da regolamento, non sarà nemmeno recuperato essendo una gara su un ghiacciaio. L’attesa dunque è ancora più grande per vedere questo gigante nel quale gli appassionati di sci potranno vedere in azione i loro beniamini nella specialità dopo molti mesi di attesa; naturalmente stesso interesse anche per gli stessi atleti, perché ormai siamo nel vivo della stagione e i primi verdetti saranno subito importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI BEAVER CREEK

La prima manche del gigante avrà inizio alle ore 17.45 italiane, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45: considerate le otto ore di fuso orario che ci separano da Beaver Creek, in Colorado saranno rispettivamente le 9.45 e 12.45. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Usa (www.fis-ski.com).

GIGANTE BEAVER CREEK: FAVORITI E AZZURRI

Tra i grandi nomi del gigante bisogna segnalare il rientro di Marcel Hirscher, detentore sia della Coppa del Mondo generale sia di quella di specialità, che avrebbe saltato la gara di Solden a causa della frattura del malleolo rimediata in estate. L’austriaco però non è ancora al top, dunque la gara odierna dovrebbe essere soprattutto un test sulle sue condizioni fisiche, a maggior ragione se si considera che l’oro olimpico è l’unica mancanza nella sterminata bacheca di Hirscher, che dunque non vorrà correre rischi inutili nell’avvicinamento all’evento a cinque cerchi. In primo piano come favoriti per la vittoria ci sono di conseguenza il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, ma c’è grande curiosità anche attorno a Ted Ligety, perché l’americano è annunciato in piena forma e quindi pronto a tornare a battagliare con i principali rivali per tutti gli obiettivi più ambiti. Sarà purtroppo assente Felix Neureuther: dopo la gioia della vittoria in slalom a Levi è arrivata per il tedesco la doccia gelata di un grave infortunio che ha fatto finire già a novembre la sua stagione.

Per quanto riguarda invece gli azzurri, il gigante negli ultimi anni è la specialità che ha avuto più problemi in campo maschile. Il punto di riferimento sarà il veterano Manfred Moelgg, mentre i risultati migliori nel corso della passata stagione erano stati ottenuti da Luca De Aliprandini e Florian Eisath. La speranza è naturalmente che Roberto Nani possa rilanciarsi dopo la difficile stagione che ha vissuto l’anno scorso e sarebbe prezioso ritrovare al top anche Giovanni Borsotti, reduce da un grave infortunio. A partire da oggi, inizieremo sicuramente a capire qualcosa di più.

© Riproduzione Riservata.