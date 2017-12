Super-G Lake Louise/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta super-G femminile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa oggi, domenica 3 dicembre 2017

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta super-G Lake Louise: Sofia Goggia (LaPresse)

Oggi il super-G femminile di Lake Louise completa questo weekend canadese della Coppa del Mondo di sci 2017-2018, tradizionalmente il primo del Circo Bianco “rosa” dedicato alle discipline veloci. Infatti a Lake Louise, nello Stato dell’Alberta, con il primo super-G della nuova stagione si chiuderà un weekend decisamente molto intenso per le velociste, che fino a venerdì non avevano ancora gareggiato in questa nuova Coppa del Mondo ma negli ultimi due giorni hanno inanellato due discese consecutive prima di dedicarsi oggi al super-G, che unisce velocità comunque molto elevate a curve e difficoltà tecniche superiori a quelle della discesa, dunque costituisce un banco di prova sempre molto significativo. Giorni dunque intensissimi per tutti gli appassionati di sci, che certamente non si annoieranno nemmeno oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI LAKE LOUISE

Il primo super-G femminile della stagione avrà inizio alle ore 19.00 italiane, le 11.00 locali considerando le otto ore di fuso orario che ci separano da Lake Louise. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com).

SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITE E ITALIANE

Essendo il primo super-G della stagione, per fare un quadro della situazione ci sono due modi. Il primo è naturalmente quello di considerare l’ordine d’arrivo delle due discese dei giorni scorsi, che ci forniscono preziosissime indicazioni sullo stato di forma delle varie protagoniste più attese e anche del loro feeling con la pista di Lake Louise. Quanto al super-G, la Coppa di specialità nella passata stagione era andata a Tina Weirather davanti a Ilka Stuhec e Lara Gut. Assente la slovena, potremo dunque prendere come punti di riferimento Weirather e Gut, anche se quest’anno ci sarà senza dubbio da fare i conti con una Lindsey Vonn competitiva fin dall’inizio della Coppa del Mondo e di conseguenza rivale pericolosissima per chiunque.

In ottica italiana purtroppo bisognerà fare i conti con un’altra assenza di spicco, quella di Elena Curtoni: grazie ad una eccellente regolarità e due podi, la valtellinese si era issata fino al quarto posto della classifica della Coppa di super-G, ma purtroppo per lei la stagione di fatto è finita ancora prima di cominciare ed Elena dovrà dire addio anche alle speranze di partecipare alle Olimpiadi. Non ci mancheranno comunque molte altre frecce, a partire naturalmente da Sofia Goggia, che deve solamente trovare la regolarità in quella che potenzialmente potrebbe essere la sua migliore disciplina; speriamo anche in Johanna Schnarf, anche se l’altoatesina ha finora ottenuto risultati migliori in discesa, mentre per Nadia Fanchini sarà soprattutto un test essendo la campionessa bresciana al rientro in questo weekend di Lake Louise dopo il gravissimo infortunio dello scorso gennaio. Non ci sarà invece Federica Brignone, che dopo Killington ha privilegiato la preparazione per le prossime gare, visto che pure per lei l’avvicinamento alla stagione non è stato dei migliori.

