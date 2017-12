Video/ Arsenal Manchester United (1-3): highlights e gol della partita (Premier League 15^ giornata)

Video Arsenal Manchester United (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita della 16^ giornata di Premier League. Splendida doppietta di Lingard!

Video Arsenal Manchester United (LaPresse)

Grande sfida all'Emirates Stadium tra Arsenal Manchester United. Prima fiammata al quarto minuto, con Valencia che ringrazia Koscienly e supera Cech per lo 0-1. Ospiti in palla e raddoppio praticamente immediato: Mustafi perde un pallone d'oro e favorisce Lukaku, il cui assist manda in paradiso Martial. 0-2 Manchester United. L'Arsenal si scuote, Lacazette testa i riflessi di De Gea e al trentaduesimo sfiora la rete in due occasioni ma il legno dice no. Al trentaseiesimo ci prova Ozil col mancino, il portiere avversario risponde presente. Dopo l'intervallo, l'Arsenal torna in gara con una bellissima azione corale: Lacazette riceve da Sanchez e mette dentro con una giocata di precisione. Lo United si scuote istantaneamente: Lingard colpisce di potenza e costringe Cech alla respinta. Lo United cala il tris con la doppietta di Lingard, poi resta in dieci per il rosso rimediato da Pogba. L'Arsenal prova a mettere un po' di pressione, ma non accade più nulla.

IL TABELLINO

Arsenal (3-4-2-1); Cech (C); Koscielny, Mustafi (15' Iwobi), Monreal; Kolasinac (76' Giroud), Xhaka (70' Welbeck), Ramsey, Bellerin, Ozil, Sanchez; Lacazette All. Wenger

Manchester United (3-4-2-1); De Gea; Smalling, Rojo, Lindelof; Young ( 93' Rashford), Matic, Pogba,Valencia (C); Martial (83' Herrera), Lingard (76' Darmian); Lukaku All. Mourinho

Arsenal – Manchester United 1-3

AMMONITI: 58' Rojo (M); 72' Bellerin (A); 87' Koscielny (A); 89' Sanchez (A); 89' Herrera (M)

ESPULSI: 74' Pogba (M)

MARCATORI: 4' Valencia (M); 11' Lingard (M); 49' Lacazette (A); 62' Lingard (M)

ARBITRO: Marriner A,

STADIO: Emirates Stadium (London)

CLICCA QUI PER IL VIDEO ARSENAL MANCHESTER UNITED (1-3): HIGHLIGHTS E GOL (PREMIER LEAGUE, da video sky)

© Riproduzione Riservata.