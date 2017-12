Video/ Brescia Salernitana (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 17^ giornata)

Video Brescia Salernitana (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Serie B. Le Rondinelle tornano a vincere dopo quattro partite senza gioie, ancora a segno Caracciolo

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Brescia Salernitana, Serie B (Foto LaPresse)

Il Brescia di Pasquale Marino torna alla vittoria nel campionato di Serie B, e lo fa tra le mura amiche del Rigamonti dove le Rondinelle si impongono per 2 a 0 nel match della diciassettesima giornata; seconda battuta d'arresto per la squadra di Alberto Bollini che perde ulteriormente contatto dalle parti alte della traversa. Primo tempo all'insegna dell'equilibrio, con gli ospiti che si rendono pericolosi con Alessandro Rossi: l'ex-attaccante della Lazio Primavera prima manca l'impatto col pallone a pochi metri da Minelli, poco dopo scheggia la parte alta della traversa; dall'altra parte del campo Caracciolo scavalca anche Radunovic ma non riesce a depositare il pallone in rete.

LA SVOLTA DEL MATCH

La svolta della gara arriva a inizio ripresa con il clamoroso autogol di Luigi Vitale che nel tentativo di intercettare un cross proveniente dalla fascia sinistra colpisce di testa il pallone spiazzando completamente Radunovic e segnando nella porta sbagliata. La Salernitana accusa il colpo e non reagisce, Radunovic in mezzo ai pali fa quel che può per tenere la partita ancora aperta con una gran parata su Furlan, a dieci minuti dal novantesimo Andrea Caracciolo (sempre più uomo simbolo del Brescia) mette i tre punti in cassaforte realizzando il suo nono centro stagionale che gli consente di avvicinarsi alla vetta della classifica cannonieri.

