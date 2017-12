Video/ Novara Empoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 17^ giornata)

Video Novara Empoli (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita che si è giocata al Silvio Piola per la 17^ giornata di Serie B. Le reti portano la firma di Troest e Zajc

03 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Novara Empoli, Serie B (Foto LaPresse)

Novara-Empoli termina con il risultato di 1-1 al termine di una partita fiacca e avara di emozioni nella diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Succede tutto nella ripresa, quando Troest porta in vantaggio i padroni di casa prima del pareggio conclusivo di Zajc. Ma andiamo con ordine e partiamo da un cenno sulle due formazioni. Il Novara si schiera con il 3-5-2; Da Cruz e Maniero in attacco, con Moscati, Orlandi, Casarini, Di Mariano e Dickmann a centrocampo. Anche l'Empoli si affida a un 3-5-2; non c'è Pasqual, sostituito da Luperto; Caputo torna disponibile e parte titolare al fianco di Donnarumma.

I DUE GOL

Al 13' Lupertini mette in mezzo un traversone insidioso ma Benedettini riesce a smanacciare. Al 31' Caputo supera in dribbling Troest e prova la battuta a rete, ma il suo tentativo termina fuori dallo specchio della porta. La risposta del Novara sta tutta in un tiro debole di Mantovani, neutralizzato senza problemi da Provedel. Passiamo al secondo tempo. I locali passano in vantaggio al 54' dagli sviluppi di un calcio di punizione: Da Cruz fa la sponda per Magnus Troest, che anticipa tutti e insacca l'1-0. Il pareggio dell'Empoli arriva al 77', quando Miha Zajc che era entrato da poco si inventa un gran tiro da fuori che batte Benedettini. Un punto a testa figlio di un pareggio tutto sommato giusto.

