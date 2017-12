Video/ Palermo Venezia (0-0): highlights della partita (Serie B 17^ giornata)

Video Palermo Venezia (risultato finale 0-0): gli highlights della partita del Barbera, valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Bella sfida ma nessun gol tra le due squadre

Video Palermo Venezia, Serie B (Foto LaPresse)

Palermo e Venezia non vanno oltre lo zero a zero nella gelida sfida del Barbera. Un punto che permette ai rosanero di restare in vetta e ai lagunari di conservare la zona playoff. Veniamo alla cronaca dell'incontro: il primo tempo non regala grossissime emozioni, malgrado le due squadre se la giochino a viso aperto. I siciliani provano a pungere con un tiro dalla distanza di Gnahorè, poi si affidano ad una conclusione di Traijkovski. L'unico squillo dei lagunari arriva grazie a Moreo, fermato prontamente da Aleesami. Nella ripresa i siciliani accelerano e vanno al tiro prima con Jajalo e poi con Coronado, ma entrambi i tentativi terminano innocui oltre la linea di fondo. Gli ospiti restano in dieci uomini per il rosso rimediato da Domizzi al settantanovesimo. Il Palermo continua a premere, senza però trovare varchi tra le maglie dei lagunari.

IL TABELLINO

Palermo-Venezia 0-0

Palermo (3-5-1-1): Posavec; Dawidowicz, Struna, Szyminski; Rispoli, Gnahoré (69' La Gumina), Jajalo, Murawski, Aleesami (85’ Embalo); Coronado; Trajkovski. All. Tedino.

Venezia (3-5-2): Audero; Domizzi, Modolo (24' Bruscagin), Andelkovic; Del Grosso, Pinato, Bentivoglio, Falzerano (46' Signori), Zampano; Geijo, Moreo (77' Zigoni ). All. Inzaghi.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Ammoniti: 33' Murawski (P), 44' Bentivoglio (V), 79' Domizzi (V), 83' Dawidowicz (P), 88' Jajalo (P)

Espulsi: 80' Domizzi (V)

