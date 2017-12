Video/ Parma Pro Vercelli (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 17^ giornata)

Video Parma Pro Vercelli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita del Tardini, per la 17^ giornata della Serie B. Vittoria netta dei ducali con Insigne, Scavone e Corapi

03 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Parma Pro Vercelli, Serie B (Foto LaPresse)

Parma-Pro Vercelli termina con il risultato finale di 3-0 per i padroni di casa. Nel Parma mister D'Aversa conferma il 4-3-3 ma deve fare a meno di Calaiò e Ceravlo; il tridente offensivo è dunque formato da Baraye. Di Gaudio e Insigne. Anche la Pro Vercelli sceglie il 4-3-3, con Raicevic, Morra e Bifulco in posizione avanzata. C'è soltanto il Parma in campo nelle primissime battute di gioco. Al 7' gli emiliani si rendono pericolosi con un calcio di punizione affidato a Insigne; Marcone è bravo a schiaffeggiare la minaccia. Un minuto più tardi Gagliolo pesca lo scatenato Insigne; quest'ultimo tenta un pallonetto ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Al 21' Gagliolo spara alto un bell'invito di Baraye mentre poco dopo si vede, finalmente, anche la Pro Vercelli con un'incursione di Mammarella. Nel finale di tempo Scavone non riesce a trovare il gol a porta praticamente vuota dagli sviluppi di un calcio d'angolo.

PRO VERCELLI IN DIECI

Nella ripresa la Pro Vercelli resta in dieci per l'espulsione di Konaté, che si prende l'inevitabile rosso per fallo da ultimo uomo ai danni di Baraye. Al 55' il Parma passa in vantaggio con Roberto Insigne, in gol da calcio di punizione. Al 57' Manuel Scavone trova il 2-0 evitando Marconi e depositando a porta vuota. I padroni di casa amministrano il match e sfiorano più volte il 3-0, mentre la Pro Vercelli si fa vedere con un guizzo del solito Morra. Al 90' il Parma sigla il definitivo 3-0 con Francesco Corapi, al suo primo centro in Serie B: Iacoponi mette in mezzo per Frediani, che a sua volta chiama a rimorchio proprio Corapi che non fallisce l'occasione di chiudere definitivamente il match.

