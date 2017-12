Video/ Reggiana Albinoleffe (4-1): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

La Reggiana sconfigge l'Albinoleffe e si aggiudica il quinto successo nelle ultime sei gare di campionato. I granata partono forte, con Altinier che la sblocca per i suoi al primo vero tentativo. Cesarini sforna l'assist, lui deposita in rete. I padroni di casa, nonostante le assenze, continuano ad attaccare. L'Albinoleffe non riesce a reagire e sciupa con Colombi dalla distanza ravvicinata. Dopo un buon momento dei padroni di casa, i seriani escono allo scoperto e si gettano alla ricerca del pari. A segnare, però, è ancora una volta la Reggiana con Altinier in contropiede. Nel secondo tempo la squadra di Alvini ritrova grinta e determinazione. Ha l'occasione di riaprire il match su rigore, ma Kouko fallisce e Narduzzo si esalta. Gli ospiti pagano il contraccolpo psicologico e subiscono il tris da Cesarini. Nel finale Gonzi fa autogol e rende più pesante il passivo. La rete di Nichetti non addolcisce la pillola per l'Albinoleffe.

IL TABELLINO

Reggiana-Albinoleffe 4-1

Marcatori: Altinier al 5' e al 40' pt, Cesarini al 32' st, autogol Gonzi al 38' st, Nichetti al 41' st.

Reggiana (4-3-3): Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, Panizzi; Bovo (Bobb dal 43' st), Genevier, Riverola (Zaccariello dal 43' st); Rocco; Cesarini (Rocco dal 39' st), Altinier, Cianci (Lombardo dal 27' st). A disposizione: Facchin, Viola, Galli, Chakir. Allenatore: Sergio Eberini.

Albinoleffe (3-5-2): Coser; Zaffagnini (Gusu dal 27' st), Mondonico, Scrosta; Gonzi (Coppola dal 39' st), Agnello, Nichetti, Di Ceglie (Montella dal 1' st), Pellicanò (Zucchetti dal 27' st); Kouko, Colombi (Ravasio dal 19' st). A disposizione: Chiriac, Cortellini, Sibilli. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Arbitro: Giampiero Miele di Nola (assistenti Federico Polo-grillo di Pordenone e Alberto Zampese di Bassano del Grappa)

Note: Angoli 2-8. Ammoniti: Di Ceglie al 19' pt, Genevier al 3' st, Ghiringhelli al 13' st, Scrosta al 42' st.

