Video/ Renate Santacangelo (0-0): highlights della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Renate Santarcangelo (risultato finale 0-0): highlights della partita della 17^ giornata del girone B di Serie C. Reti bianche allo stadio Città di Meda!

Il Renate frena contro un modestro Santarcangelo e si deve accontentare di un punticino, non avendo sfondato il muro difensivo di una squadra che naviga nei bassifondi del campionato. I romagnoli, malgrado i numeri poco incoraggianti della classifica, hanno venduto a carissimo prezzo la propria pelle e sono riusciti a conquistare un pareggio preziosi. Partita poco positiva per la squadra brianzola, che ha tenuto molto la palla ma ha faticato parecchio in fase offensivo. La difesa del Santarcangelo ha tenuto l'attacco di casa lontano dalla propria porta e al novantesimo ha festeggiato un punto prezioso. Per la squadra di Roberto Cevoli si tratta della terza partita di fila senza vittorie, e senza reti all'attivo. Un periodo non proprio esaltante dai punti di vista dei risultati, escludendo il successo ottenuto in coppa contro la Giana.

IL TABELLINO

Renate-Santarcangelo 0-0

RENATE: Di Gregorio; Anghileri, Di Gennaro, Teso, Vannucci; Simonetti (31' st Mattioli), Pavan (45' st Fietta), Palma; Ungaro, Musto (21' st Piscopo), Finocchio. A disposizione: Cincilla, Savi, Malgrati, Confalonieri, De Micheli, Sofia. All. Cevoli.

SANTARCANGELO: Bastianoni; Toninelli, Bondioli, Briganti, Sirignano, Broli (21' st Cagnano); Palmieri (12' st Bussaglia), Obeng, Dalla Bona, Moroni (12' st Capellini); Piccioni. A disposizione: Moscatelli, Addario, Bruschi, Luciani, Soumahin, Spoliarits, Chiacchio. All. Angelini.

ARBITRO: Guarnieri di Empoli.

NOTE: ammoniti Ungaro (R), Briganti (S). Calci d’angolo 6-3 Renate. Recupero: 1’ + 4'. Spettatori: 200 circa.

