Virtus Francavilla-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Virtus Francavilla-Monopoli, LaPresse

Virtus Francavilla-Monopoli, diretta dal signor Schirru di Nichelino, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà un match del programma della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Lega Pro. La partenza sprint del Monopoli sembra essersi esaurita, con i Gabbiani reduci da quattro sconfitte consecuive in campionato. Dopo i ko contro Catanzaro, Rende e Bisceglie è arrivato lo zero a due casalingo contro la Juve Stabia che ha rappresentato una sorta di colpo di grazia per i biancoverdi che si erano inizialmente arrampicati fino in testa alla classifica del girone C del campionato di Serie C.

Ora si trovano invece al sesto posto a quota ventidue, appaiati alla Virtus Francavilla che dopo un'eccellente partenza a sua volta si ritrova alle prese con un momento-no. Due sconfitte consecutive per i ragazzi allenati da D'Agostino, sconfitti per due volte consecutive in trasferta prima dal Trapani e poi dal Matera. Lo scontro diretto di domenica sarà dunque estremamente importante per comprendere quale delle due squadre potrà effettivamente recitare il ruolo di outsider, lottando fino alla fine per un posto nei play off per la Serie B, e chi invece dovrà arretrare stando soprattutto attenta a non farsi potenzialmente risucchiare dalla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE FRANCAVILLA-MONOPOLI

Francavilla Monopoli sarà un incontro che non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati o gli utenti che acquisteranno la partita come singolo evento sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno in questo derby pugliese. Virtus Francavilla in campo con Albertazzi a difesa della porta, quindi difesa a tre composta da Prestia, Abruzzese e Maccarone. Pino sarà chiamato a presidiare la corsia laterale di destra, mentre come esterno laterale mancino si muoverà Agostinone. A centrocampo, i centrali saranno Albertini, Monaco e Mastropietro. In attacco, tandem composto da Saraniti e da Viola. Bei, Ricci e Bacchetti comporranno invece la difesa a tre del Monopoli davanti all'estremo difensore Bardini. Salvatore Russo e Zampa saranno assieme al greco Sounas nella zona centrale di centrocampo, mentre Rota si muoverà come esterno laterale di destra e Mercadante come esterno laterale di sinistra. In attacco, Genchi sarà confermato al fianco di Paolucci.

LA CHIAVE TATTICA

La Virtus Francavilla di D'Agostino confermerà il 3-5-2 come modulo tattico, mentre il Monopoli di Tangorra scenderà in campo con un modulo speculare rispetto agli avversari. Stessa scelta tattica per i due allenatori, con le due squadre che si sono affrontate ufficialmente tre volte nella passata stagione. Cinque a uno per la Virtus Francavilla in Coppa Italia di Lega Pro il 21 agosto del 2016, gol di De Angelis, Gallu, Nzola, Prezioso e Alessandro per i francesi, che in campionato vennero però fermati in casa sullo zero a zero dai Gabbiani il 6 novembre 2016. Il match di ritorno a Monopoli, il 26 marzo del 2017, è invece terminato uno a uno con i gol di Montini per i padroni di casa e Albertini per gli ospiti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, Virtus Francavilla moderatamente favorita in questo derby pugliese, con vittoria interna quotata 2.30 da Betclic, mentre William Hill fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale successo esterno. Bet365 quota 2.29 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.58 da Unibet.

