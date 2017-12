Andria-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

30 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Andria-Siracusa, LaPresse

Andria-Siracusa, diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro che avrà al suo fianco il primo assistente Nicola Nevio Spiniello e il secondo assistente Arcangelo Vingo, si disputerà allo Stadio degli Ulivi sabato 30 dicembre 2017 alle ore 16.30, l'incontro è valido per la ventunesima giornata del girone C di Serie C 2017-18. I padroni di casa stanno attraversando un momento molto difficile: la compagine allenata da Aldo Papagni, infatti, occupa la penultima posizione nel girone C di Serie C 2017-18 ed è la squadra che ha ottenuto il minor numero di vittorie (2) nella regular season, i troppi pareggi raccolti dai federiciani hanno sì smosso la classifica ma non abbastanza da tenerli alla larga dalla zona play-out.

La situazione è ulteriormente peggiorata dopo le ultime quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, ora serve assolutamente una vittoria per tutto l'ambiente, in primis per i giocatori che hanno bisogno di un risultato positivo per ritrovare un po' di autostima, ma anche per placare il malumore dei tifosi e salvare la panchina dello stesso Papagni che qualche settimana fa ha preso il posto di Loseto. Gli ospiti invece hanno ben poco da lamentarsi, grazie all'ottimo lavoro svolto da Bianco gli aretusei si trovano al quarto posto e la loro posizione sarebbe ancora migliore se nelle ultime tre gare, invece di altrettanti pareggi, fosse arrivata qualche altra vittoria. In trasferta, inoltre, il Siracusa ha il secondo miglior rendimento del girone dopo il Catania, mentre l'Andria in casa ha vinto solamente una volta e dunque almeno in questa sfida il fattore campo rischia di non fare la differenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Chi vuole assistere al match Andria Siracusa dovrà collegarsi al sito http://www.elevensports.it, registrarsi sulla piattaforma e acquistare la partita al prezzo di 2,90 € per usufruire della diretta streaming video. Nienta diretta tv almeno sui canali nazionali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ANDRIA SIRACUSA

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto. La Fidelis Andria potrebbe presentarsi sul terreno di gioco con il 36enne Maurantonio tra i pali, Rada e Celli i due centrali difensivi (non ci sarà Tiritiello, squalificato) che sorveglieranno l'area di rigore, Curcio e De Giorgi i due terzini che si accomoderanno sulle fasce; a centrocampo Papagni avrà gli uomini contati a causa dell'indisponibilità di Matera, Esposito e Quinto, tutti squalificati, a Pipoli e Piccinni sarà affidata la linea mediana, davanti a loro Minicucci, Bottalico e Nadarevic guarderanno le spalle all'unica punta Scaringella. Con ogni probabilità gli ospiti risponderanno con Tomei in porta, Daffara e De Vito andranno a occupare le corsie esterne per affiancare i centrali difensivi Turati e Magnani; a centrocampo spazio a Giordano e Spinelli, davanti a loro la linea di trequartisti formata da Mancino, Catania e Sandomenico, in assenza dello squalificato Scardina il ruolo di punta centrale sarà ricoperto da Mazzocchi.

LA CHIAVE TATTICA

Solitamente la squadra di Papagni si dispone con un 4-3-3 ma vista la situazione di emergenza con un centrocampo ridotto all'osso è probabile che il mister della Fidelis Andria opti per un 4-2-3-1, che poi sarà lo stesso modulo adottato da Paolo Bianco quando il Siracusa deve giocare per vincere e non per limitare i danni (in tal caso gli aretusei si schierano con un 3-5-2).

QUOTE E SCOMMESSE

Pur giocando in trasferta, il Siracusa è dato per favorito dalle agenzie di betting, l'ottimo cammino intrapreso dalla compagine di Bianco le consente di usufruire di una quota di 2,30 su Betclic per il 2; Unibet valuta a 3,15 il pareggio mentre la vittoria interna della Fidelis Andria viene data a 3,40 su WilliamHill. I padroni di casa segnano poco e agli ospiti è difficile segnare, motivi per cui Bet365 propone una quota di 1,44 per l'Under e di 2,70 per l'Over, con Betclic che propone una vincita di 9,25 volte la posta in palio per il risultato esatto di 2 a 1 in favore degli aretusei.

