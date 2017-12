Arezzo Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arezzo Giana Erminio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della gara valida per la 20^ giornata di Serie C 2017/2018

Diretta Arezzo Giana Erminio, Serie C (LaPresse)

La sfida Arezzo Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Daniele Viotti della sezione di Tivoli; è in programma oggi sabato 30 dicembre 2017, alle ore 14.30 ed è valida per la ventesima giornata del gruppo A di Serie C 2017-2018. Punti importanti in palio per la zona play-off tra la formazione di Massimo Pavanel e quella di Cesare Albè, giunto al ventiduesimo anno sulla panchina biancazzurra. La compagine toscana, che a metà settembre ha dato l’addio a Claudio Bellucci ed ha puntato sull’ex tecnico della Primavera dell’Hellas Verona, è situata al decimo posto in classifica con 24 punti, a pari merito con Lucchese, Arzachena e Alessandria: sette vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Quinto posto, invece, per la Giana Erminio, che sta raccogliendo risultati sorprendenti: 29 punti in classifica frutto di otto vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Cinque punti di differenza tra le due squadre, dunque, con gli amaranto a caccia di punti per blindare il posizionamento playoff e la formazione di Gorgonzola che cerca continuità di prestazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE AREZZO GIANA ERMINIO

Arezzo Giana Erminio non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione della terza serie italiana, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della Serie C.

IL CONTESTO

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con risultati diversi sulle spalle. L’Arezzo di Massimo Pavanel ha raccolto sette punti nelle ultime cinque partite: dopo il ko nel derby contro il Siena per 1-0 e le due vittorie di fila contro Prato (1-0) e Pisa (2-3), Moscardelli e compagni non sono andati oltre l’1-1 contro la Carrarese e, nell’ultimo turno di campionato, sono stati sconfitti 2-1 in rimonta dall’Arzachena. Dopo l’iniziale vantaggio di Rinaldi, i biancoverdi hanno ottenuto i tre punti grazie alle reti di Sanna e Curcio. Discorso diverso per la Giana Erminio, che ha raccolto dodici punti nelle ultime cinque partite, frutto di quattro vittorie ed una sconfitta. Nell’ultimo turno la formazione di Cesare Albè ha superato 1-0 tra le mura amiche la Pro Piacenza di mister Fulvio Pea: decisiva la rete al 48’ di Perico. Tra voglia di rivalsa e ricerca di continuità: la sfida dello Stadio Città di Arezzo mette in palio punti fondamentali in termini di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO GIANA ERMINIO

Mister Massimo Pavanel continuerà sulla strada del 3-5-2, modulo di gioco che ha portato una svolta dopo un avvio di stagione disastroso. Tra i pali ci sarà Borra, con la linea a tre di difesa composta dal maltese Muscat, lo slovacco ex Brescia Varga e l’esperto Michele Rinaldi. La qualità di Giuseppe De Feudis in cabina di regia, affiancato da Corradi e Foglia. Sulle corsie esterne spazio a Luciani e Benucci. In attacco, invece, spazio al tandem delle meraviglie composto da Moscardelli e Cutolo. Cesare Albè continuerà sulla strada del 4-4-1-1, confermando lo stesso undici titolare della sfida contro il Pro Piacenza. Tra i pali ci sarà Taliento; sulle corsie laterali di difesa spazio a Simone Perico e Valerio Foglio, con il duo centrale composto dal nigeriano Bonalumi e Montesano. Marotta e Iovine davanti alla difesa, con Chiariello e Pinto sulle fasce. Perna agirà da trequartista, mentre in attacco confermato bomber Sasà Bruno, già a quota nove reti in campionato.

LA CHIAVE TATTICA

Di fronte due squadre dai numeri totalmente diversi: l’Arezzo ha qualche difficoltà nel trovare la via del gol, nonostante un tandem avanzato di valore assoluto, ma vanta allo stesso tempo una buona difesa, con soli 21 reti subite. Discorso diverso per la Giana Erminio, che è la seconda squadra del girone A per reti segnate (34 in 19 partite) ma che ha qualche problema di tenuta difensiva (27 reti subite, sei in più dell’Arezzo). Molte delle fortune delle due squadre passeranno dai reparti avanzati: i toscani potranno contare sul tandem formato da Aniello Cutolo e da Davide Moscardelli, che hanno segnato dodici reti in due fin qui; la formazione di Gorgonzola, invece, può contare sia sulle qualità e sull’esperienza di Sasà Bruno (nove reti), ma anche sulle potenzialità di Perna e Chiarello, rispettivamente a quota otto e sette gol.

QUOTE E PRONOSTICO

Arezzo Giana Erminio, quote e pronostico. Gara equilibrata secondo le principali agenzie di scommesse: SNAI quota l’1-X-2 2,40-3,15-2,85, con l’Arezzo leggermente favorito ma con gli ospiti che potrebbero regalare delle sorprese. L’Under 2,5, ovvero meno di tre reti in totale, è dato a 1,63, mentre l’Over 2,5, ovvero tre o più reti in totale, è quotato a 2,10. Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno, rispettivamente a 1,80 e 1,87. Gara difficile da pronosticare, ma la qualità dei due reparti avanzati potrebbero regalare scintille: pronostico Gol.

