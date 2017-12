Atalanta-Cagliari/ Streaming video, diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta Cagliari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Nell'ultimo turno del girone di andata, Gasperini e Lopez si sfidano alle ore 15

Atalanta, un'esultanza dei giocatori nerazzurri (LaPresse)

Atalanta-Cagliari sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione AIA di Tivoli ed è in programma oggi pomeriggio (ore 15) allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia”: l’incontro tra i bergamaschi e i cagliaritani rappresenta infatti l’ultimo impegno non solo del 2017 per entrambe le compagini, ma anche l'ultimo di un girone di andata vissuto con umori opposti dalle rispettive tifoserie. Infatti, i nerazzurri padroni di casa avranno l’occasione di chiudere alla grande un’annata che li ha visti, lo scorso maggio, tornare in Europa e in questa stagione riproporsi ai vertici della Serie A ma ben figurando anche nella seconda principale competizione europea; gli isolani, dal canto loro, invece galleggiano nelle zone basse della classifica e nemmeno il cambio di tecnico (dopo una buona striscia di risultati) sembra aver invertito il trend.

Per quanto riguarda l’Atalanta, il settimo posto a 27 punti rappresenta un buon viatico per il 2018 e per questo la vittoria sarebbe fondamentale per gli orobici per arrivare al giro di boa a quota 30 e continuare la rincorsa alla seconda qualificazione consecutiva all’Europa League, traguardo che pare alla portata nonostante il doppio impegno a cui è chiamata la formazione di Gian Piero Gasperini. Per contro, il Cagliari di Diego Lopez è fermo a 17 punti al sedicesimo posto, piazzamento poco lusinghiero dopo la risalita in classifica di Hellas Verona e Spal, due dirette concorrenti per la salvezza: terminare il girone di andata sotto la fatidica “soglia psicologia” dei 20 punti potrebbe voler costringere i rossoblu a dover fare gli straordinari per toccare quota 40 a maggio e, verosimilmente, salvarsi anche quest’anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Cagliari sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: l’appuntamento è su Sky Calcio 4 (il numero 254) e naturalmente ci sarà la possibilità di assistere alla partita dello stadio di Bergamo anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Come detto, Atalanta e Cagliari si presentano all’appuntamento di questo sabato in quel di Bergamo sull’onda di una serie di risultati diametralmente opposti: infatti, i nerazzurri padroni di casa sono reduci da due ottime prestazioni contro due big del torneo, vale a dire la Lazio (fermata sul 3-3 proprio allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia”) e successivamente il Milan: nell’ultimo turno di campionato, infatti, i ragazzi di Gasperini hanno espugnato il “Giuseppe Meazza” per 2-0, in quella che è stata una delle migliori prestazioni stagionali della Dea. Inoltre, va ricordato che gli orobici non perdono proprio dalla precedente trasferta a San Siro (2-0 subito dall’Inter): dopo quel KO, ecco due vittorie e tre pareggi, distribuiti in modo uniforme tra casa e fuori casa. Il Cagliari di Lopez, invece, dopo un ottimo avvio del tecnico uruguagio sulla panchina sarda è sprofondato nuovamente nelle incertezza di fine estate. I rossoblu infatti non vincono dallo scorso 19 novembre, quando conquistarono la posta piena alla “Dacia Arena” a spese dell’Udinese: da allora, i sardi hanno racimolato prima una sconfitta in casa (1-3 con l’Inter), poi due pareggi consecutivi (1-1 a Bologna e 2-2 in casa con la Samp) e infine due scivoloni con la Roma (1-0 beffardo allo stadio “Olimpico” e 0-1 dalla Fiorentina nello scorso turno).

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI

Per ragioni opposte, Atalanta e Cagliari cercheranno i tre punti nella sfida che le vedrà contrapposte nel weekend e, nonostante l’inedito tour de force natalizio a cui è chiamata la Serie A, è probabile che Gasperini e Lopez non attueranno turnover, schierando i migliori undici possibili. In casa bergamasca, largo dunque al solito 3-4-2-1 con Berisha in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Toloi, Caldara e Masiello, mentre Hateboer e Spinazzola saranno gli esterni di centrocampo, dove Cristante e Freuler giostreranno in mezzo. In avanti, a supporto dell’unica punta Petagna, ci saranno ancora Ilicic e “Papu” Gomez.

Gli isolani risponderanno con uno schema abbastanza simile anche se senza l’impiego di mezzepunte come gli avversari. Nel probabile 3-5-2 in porta giocherà Cragno, con Romagna, Andreolli e Pisacane a comporre il pacchetto difensivo: in mezzo, la regia sarà affidata a Cigarini con Ionita e Barella ai suoi lati, mentre Van der Wiel e Padoin agiranno sulle fasce. Infine, in attacco, dovrebbe essere Farias il partner di Pavoletti, stante la squalifica di Joao Pedro.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista tattico, il match tra Atalanta e Cagliari vedrà da una parte una squadra che gioca come un meccanismo a orologeria e che può contare anche su alcuni elementi pronti a spiccare il salto nel calcio che conto, dall’altra una formazione in difficoltà che penserà soprattutto a coprirsi per poi tentare alla distanza un eventuale colpaccio esterno. Tra i bergamaschi i fari saranno puntati su Alejandro Gomez, oramai non più semplice mezzapunta fantasiosa ma vero e proprio uomo a tutto campo e anima dell’undici di Gasperini: accanto a lui, c’è un Cristante mai così decisivo coi suoi inserimenti d dietro in zona gol. Pavoletti, a digiuno di reti da alcune gare, rappresenta invece la speranza a cui si aggrapperanno gli ospiti che, orfani di Joao Pedro, dovranno fare affidamento ancora sulle prodezze del giovane Cragno e sull’omologo di Cristante, vale a dire quel Nicolò Barella che è uno dei giovani centrocampisti più appetiti della Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

A proposito dei pronostici per il match, l’Atalanta appare secondo i bookmakers favorita sul Cagliari: infatti, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.50 da Sisal Matchpoint, mentre l’eventualità che esca fuori il segno “2” è pagata 7.50 da Unibet; il pareggio tra le due compagini invece renderebbe 4.50 volte la somma giocata se si scommette con Better. Passando ad analizzare le proposte per l’Under e Over, si nota come la prima eventualità (meno di tre gol segnati al fischio finale) venga data a 2.12 sempre da Better: al contrario, una gara ricca di gol è quotata a solo 1.75 da Sisal Matchpoint.

