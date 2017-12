Benevento-Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Benevento-Chievo sarà diretta dal signor Francesco Fourneau della Sezione AIA di Roma 1: match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A, la sfida che questo sabato (ore 15) vedrà contrapposti i giallorossi guidati da Roberto De Zerbi e i gialloblu allenati da Rolando Maran al “Ciro Vigorito”, due squadre separate da un abisso in classifica anche se, nelle ultime giornate, il rendimento è stato abbastanza simile. Campani e veneti, infatti, hanno bisogno di una vittoria non solo per chiudere bene il girone d’andata e il 2017, ma anche per interrompere le rispettive strisce negative.

A dire la verità, chi cerca disperatamente la vittoria (la prima in questo torneo oltre che nella sua storia nella massima serie) sono i padroni di casa che in 18 giornate hanno racimolato solo un punto nel rocambolesco pareggio maturato in casa col Milan: per il resto, solo sconfitte e un primato negativo difficilmente eguagliabile negli altri campionato europei. Per contro, i clivensi si trovano in una posizione di classifica tranquilla (tredicesimo posto a 21 punti) ma gli ultimi scivoloni hanno risucchiato l’undici di Maran ai margini della zona-retrocessione, per cui vincere in questa trasferta potrebbe far passare ai gialloblu un Capodanno sereno, con ottime prospettive di poter girare a maggio ben oltre quota 45 e salvarsi.

Benevento Chievo sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: l’appuntamento è su Sky Calcio 6 (il numero 256) e naturalmente ci sarà la possibilità di assistere alla partita dello stadio di Benevento anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Nonostante si trovino in situazioni completamente opposte, Benevento e Chievo arrivano a questo turno conclusivo del girone di andate col morale basso dopo le ultime prestazioni. Per quanto riguarda il Benevento, al 2-2 col Milan che è rimbalzato sulle prime pagine di tutti i quotidiani, sportivi e non, hanno fatto seguito solamente altre sconfitte: da quel 3 dicembre, i giallorossi di De Zerbi hanno inanellato altri 3 KO, due in trasferta con Genoa e Udine e uno casalingo molto pesante, dato che ha visto i campani soccombere per 2-1 alla Spal, diretta concorrente per la salvezza. Il Chievo di Maran, invece, è reduce da due sconfitte, di cui l’ultima subita al “Bentegodi” dal Bologna (2-3) e un’altra a Crotone (1-0) che ha rimesso in corsa per la salvezza proprio i calabresi. Prima c’era stato lo 0-0 casalingo imposto alla Roma, risultato di prestigio dopo che sette giorni prima i gialloblu erano stato travolti per 5-0 dall’Inter a Milano.

Quali saranno le scelte dei tecnici di Benevento e Chievo in vista di questo ultimo appuntamento del girone di andata? Per quanto riguarda i padroni di casa, è facile immaginare che De Zerbi voglia sfruttare al massimo l’impegno contro una squadra in crisi per raccogliere in extremis la prima vittoria: largo dunque a un 4-3-3 in cui Belec sarà preferito tra i pali a Brignoli, mentre in difesa ecco la linea a quattro formata da Djimsiti, Lucioni, Costa e Dichiara. A centrocampo, chiavi della regia affidate a Cataldi che avrà al suo fianco Chibsah e Memushaj, mentre in attacco D’Alessandro e Ciciretti supporteranno Puscas.

Il Chievo invece potrebbe presentare qualche novità nell’undici iniziale, anche se Maran non abbandonerà il classico 4-3-1-2 in cui ci sarà Sorrentino in porta, protetto dalla coppia Gamberini-Tomovic in mezzo e da Cacciatore e Gobbi sulle corsie esterne. In mediana, riecco Bastien, Radovanovic e Hetemaj, con Birsa vertice alto del rombo e suggeritore alle spalle di Inglese e Pucciarelli.

Analizzando la gara di questo sabato tra Benevento e Chievo, si nota come si riveleranno decisivi da una parte gli spunti degli esterni offensivi e dall’altra l’asse formato da Birsa e Inglese. Tra i campani, infatti, molto dipenderà dalla giornata di estro di D’Alessandro e Ciciretti nel rifornire il romeno Puscas, forte fisicamente ma anche dotato tecnicamente per dare fastidio alla retroguardia avversaria. Sull’altro fronte, le fortune dei clivensi passano dai piedi di Birsa, assist-man sempre letale per quell’Inglese che a gennaio dovrebbe arrivare a Napoli, ma anche specialista dei calci piazzati, attraverso i quali trova anche la via del gol.

Dando un’occhiata alle previsioni dei bookmakers per la gara tra Benevento e Chievo, si può notare come gli ospiti siano favoriti ma non così nettamente: il segno “2” è infatti pagato a 2.25 da Unibet, mentre è dato a 3.35 un eventuale successo dei campani; per quanto riguarda il pareggio, scommettendo con Sisal Matchpoint si guadagnerebbe 3.40 volte la somma giocata. Infine, sul versante di Under e Over, Bwin offre un interessante 1.80 per un match con meno di tre gol: è invece di 2.07 la quota dell’Over proposta sempre da Unibet.

