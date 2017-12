Bologna-Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bologna Udinese info streaming video e tv; probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match nel 19esimo e ultimo turno del girone di andata di Serie A

Bologna, uno scatto dello stadio "Dall'Ara" (LaPresse)

Bologna-Udinese sarà diretta dal signor Claudio Gavillucci, arbitro della sezione AIA di Latina ed è in programma questo sabato alle ore 15 allo stadio “Dall’Ara”. La sfida tra due delle compagini al momento più in forma dell’intera Serie A arriva proprio in vista del giro di boa e, al termine dei 90 minuti, dirà qualcosa di più sulle ambizioni e i limiti delle squadre allenate da Roberto Donadoni e Massimo Oddo, protagoniste di un finale di 2017 assolutamente da incorniciare.

Infatti, i felsinei sono in serie positiva e in costante risalita in classifica, tanto che le apprensioni di inizio stagione sono oramai dimenticate e si può puntare forse a qualcosa di più di una semplice salvezza. L’undici di Donadoni è attualmente dodicesimo in classifica ma con 24 punti è appaiato alle più blasonate Torino e Milan oltre che la stessa Udinese, per un ottavo posto in termini assoluti che fa dei rossoblu una delle rivelazioni del campionato: battere i friulani vorrebbe dire “girare” a 27 punti e lanciare una piccola candidatura a un piazzamento europeo. L’Udinese, dal canto suo, si presenta all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo: dopo l’esonero di Del Neri e un fisiologico assestamento, i bianconeri ora sono usciti dalle “secche” della zona retrocessione e, pur non avendo ambizioni particolari, puntano a finire alla grande il girone d’andata e a scavare subito un solco dalle ultime tre per non vivere dei patemi di classifica in primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Udinese sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: l’appuntamento è su Sky Calcio 5 (il numero 255) e naturalmente ci sarà la possibilità di assistere alla partita dello stadio di Bologna anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Ottimo ruolino di marcia nell’ultimo mese per Bologna e Udinese: sia i felsinei, sia i friulani infatti sono state protagoniste di ottime prestazioni e che hanno permesso loro di avvicinarsi alla fatidica colonna di sinistra della graduatoria, oltre che di agganciare addirittura il Milan. I ragazzi di Donadoni sono reduci dal 3-2 rifilato a Verona al Chievo, risultato che ha permesso di far dimenticare subito il pesante KO (0-3) maturato al “Dall’Ara” contro la Juventus: in precedenza, i rossoblu avevano perso pure al “Giuseppe Meazza” col Milan ma avevano pure vinto pure contro Hellas Verona (2-3) e Sampdoria (3-0), pareggiando invece col Cagliari in casa (1-1). La squadra di Oddo, invece, nelle quattro ultime uscite ha raccolto dodici punti, frutto della scorribanda milanese ai danni dell’Inter (1-3), del poker rifilato all’Hellas Verona nell’ultimo turno (4-0) e, tornando ancora più indietro nel tempo, del 2-0 con cui ha battuto il Benevento e del tris calato a domicilio a Crotone (0-3).

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-UDINESE

Andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni con cui Bologna e Udinese scenderanno in campo al “Dall’Ara” questo sabato. Donadoni non dovrebbe rinunciare all’amato 4-3-3 in cui Mirante difenderà la porta, protetto da una linea difensiva a quattro in cui figureranno (da destra a sinistra) Mbaye, Helander, Gonzalez e Masina; in mediana, Nagy dovrebbe stare in cabina di regia con Donsah e Pulgar ai lati, mentre in attacco verrà confermato Destro al centro del tridente in cui Verdi e Krejci agiranno da esterni.

Sul fronte ospite, invece, Oddo pare intenzionato a confermare quel 3-5-1-1 che finora sta dando grandi risultati: in porta ecco dunque l’esperto Bizzarri, mentre la difesa a tre sarà composta da Stryger Larsen, Danilo e Samir. A centrocampo, Widmer e Adnan saranno i cursori di fascia, con Barak, Behrami e Jankto a giostrare in mezzo; in avanti, invece, sarà De Paul ad agire da mezzapunta alle spalle di Lasagna.

LA CHIAVE TATTICA

Quale potrebbe essere la chiave tattica dell’incontro che vedrà opposte Bologna e Udinese? Tra i padroni di casa, l’uomo più in forma è sicuramente Simone Verdi, oramai pezzo pregiato del prossimo calciomercato e rivelatosi letale non solamente sui calci piazzati ma anche da “falso nueve”: a lui il compito di rivitalizzare la vena realizzativa di Mattia Destro. Tra i friulani, invece, sugli scudi c’è certamente l’intero collettivo che Oddo sta valorizzando: su tutti va segnalato l’estro di Rodrigo De Paul, bravo a interpretare ogni ruolo del fronte d’attacco e Antonin Barak, il centrocampista ceco che ha già messo a segno sei reti al suo primo torneo in A.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, sul versante delle scommesse e dei pronostici, va segnalato come i bookmakers propongano quote alte, segno dell’equilibrio che regna alla vigilia anche se leggermente favorito appare il Bologna rispetto all'Udinese in virtù del fattore-campo: la vittoria dei rossoblu è pagata 2.40 da Sisal Matchpoint, mentre scommettere sul “2” con Eurobet renderebbe 3.25 volte la giocata; il pareggio, inoltre, è dato alla medesima quota da Bet365. Le puntate su Under e Over vedono la Snai pagare un interessante 1.75 per un match con meno di tre gol, laddove sempre con Bet365 è di 2.10 la quota per l’Over.

© Riproduzione Riservata.