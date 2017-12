CALCIOMERCATO INTER/ News, Arthur in nerazzurro? Roman chiarisce (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le ultime novità su Arthur, il vice presidente del Gremio chiarisce la situazione.

Spalletti (lapresse)

Arthur in nerazzurro? Roman dice no

In un'intervista rilasciata ai media spagnoli, durante la trasmissione sportiva Esports Cope, il vicepresidente del Gremio, Odorico Roman, ha parlato del futuro di Arthur, talento della squadra di Porto e Alegre e vero oggetto dei desideri di tante squadre europee. Sul giocatore, infatti, c'è il Barcellona, che crede molto nelle sue doti e pensa che possa diventare un elemento importante per il centrocampo blaugrana. Non va però sottovalutato l'interesse dell'Inter, che continua a corteggiare il ragazzo. In tal senso Roman si è così espresso, escludendo una cessione imminente di Arthur: "Arthur ha appena rinnovato col Gremio - riporta TMW - e ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Se una squadra si presenta, diciamo, con un'offerta da 25-30 milioni, Arthur non partirà. So dalla stampa che interessa anche a Chelsea e Real Madrid, mentre posso confermare che il nostro club ha avuto contatti formali con l'Inter per il suo cartellino".

