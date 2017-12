Catania-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

30 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catania-Casertana, LaPresse

Catania-Casertana, diretta dal signor Camplone di Pescara, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. La vittoria di Fondi ha messo in mostra un Catania sempre deciso a dare la caccia al Lecce capolista, al momento avanti di tre lunghezze rispetto agli etnei. Soprattutto, dopo la sconfitta di Trapani i siciliani si sono rimessi in carreggiata e, sfruttando anche gli errori dei diretti concorrenti, hanno distanziato di cinque punti i granata terzi in classifica. Sembra presto per dire se si possa già essere arrivati, con tutto il girone di ritorno ancora da disputare, ad una lotta a due per il primato tra i rossoazzurri ed il Lecce, ma sicuramente in questa fine del 2017 la squadra di Lucarelli ha dato un bel segnale di continuità.

Sarà impostante però compiere l'ultimo passo in casa contro una Casertana che, battendo il Catanzaro in casa nell'ultimo impegno di campionato, ha interrotto una crisi che pareva senza fine. I campani con questo successo si sono mantenuti nella linea di galleggiamento tra la zona play out e la salvezza diretta, tre punti fondamentali perché hanno interrotto un digiuno di vittorie che durava per la Casertana dall'11 novembre scorso, dall'ultimo successo interno contro la Paganese. In trasferta la Casertana non vince invece dal successo di Cosenza dello scorso 6 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Catania Casertana sarà un match che si potrà seguire non in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento oppure acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANIA CASERTANA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Massimino. Catania schierato con Pisseri in porta alle spalle della difesa a tre formata da Aya, Tedeschi e Mirko Esposito. A centrocampo Semenzato coprirà la corsia laterale di destra e Marchese la corsia laterale di sinistra, mentre Mazzarani, Fornito e Biagianti giocheranno al centro della zona mediana del campo. In avanti, tandem offensivo composto da Curiale e Ripa. Risponderà la Casertana con Cardelli tra i pali e Rainone, Finizio e il ceko Polak titolari nella difesa a tre. A centrocampo il croato Rajcic sarà affiancato da De Rose, mentre D'Anna avrà il compito di presidiare la fascia destra e De Marco sarà invece l'esterno laterale mancino. Carriero si muoverà come trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Turchetta e da Padovan, vista la pesante assenza sul fronte offensivo dell'argentino Alfageme, squalificato dopo essere stato espulso nell'ultimo match interno contro il Catanzaro.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 3-5-2 di Cristiano Lucarelli nel Catania ed il 3-4-1-2 di D'Angelo nella Casertana. I campani hanno vinto la sfida d'andata di questo campionato in casa, uno a zero con rete di De Marco. Stesso punteggio in favore del Catania lo scorso campionato nell'ultimo precedente in Sicilia, il 17 dicembre del 2016 con rete decisiva di Mazzarani. La Casertana ha vinto per l'ultima volta a Catania il 27 febbraio del 2016, sempre uno a zero con gol di De Angelis.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker puntano forte su un successo del Catania, con la vittoria interna quotata 1.40 da William Hill, mentre Betclic alza fino a 7.75 la quota relativa alla vittoria in trasferta dei campani. L'eventuale pareggio viene invece offerto a una quota di 4.25 da Bwin. L'over 2.5 viene offerto ad una quota di 2.04 da Bet365, mentre Unibet propone a 1.72 la quota per l'under 2.5.

