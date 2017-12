Catanzaro-Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

30 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Reggina, LaPresse

Catanzaro-Reggina, diretta dal signor Amabile di Vicenza, è in programma sabato 30 dicembre 2017 alle ore 16.30, teatro della sfida tra le due formazioni sarà lo stadio Nicola Ceravolo nel comune calabrese. Quello tra Catanzaro e Reggina è sempre un derby molto sentito sebbene le due squadre non stiano attraversando un momento storico particolarmente felice: gli amaranto, reduci da ben quattro sconfitte consecutive, sono precipitati in piena zona play-out e la contestazione dei tifosi ha assunto proporzioni tali che la società ha deciso di effettuare gli allenamenti in questi giorni a porte chiuse, per avere meno distrazioni possibili.

Anche la compagine di Dionigi non se la sta passando granché bene, in seguito alla sconfitta esterna sul campo della Casertana, e dopo aver evitato in extremis il KO nell'ultima gara interna contro la Paganese, a causa della recente flessione le Aquile del Sud sono finite nella parte destra della classifica, al di fuori della zona play-off. Un'altra battuta d'arresto potrebbe costare la panchina ad Agenore Maurizi, che pure aveva iniziato bene il campionato con la sua Reggina, ma non sarà facile espugnare il Ceravolo dove il Catanzaro ha perso solamente due volte dall'inizio della regular season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Catanzaro Reggina non sarà visibile in diretta tv, tuttavia è possibile seguirlo su http://www.elevensports.it in diretta streaming video, la singola partita è acquistabile al costo di 2,90 € ovviamente dopo essersi registrati sulla piattaforma un tempo nota come Sportube.

PROBABILI FORMAZIONI DI CATANZARO REGGINA

Al Ceravolo potrebbero scendere in campo le seguenti formazioni: nelle fila dei padroni di casa vedremo sicuramente il portiere Nordi in mezzo ai pali, davanti a lui la linea di difesa a tre formata da Sirri, Gambaretti e Riggio; pochi dubbi anche sulla linea mediana, con Dionigi che potrà fare affidamento su Benedetti e Marin, mentre Onescu e Maita dovrebbero completare il reaprto con Spighi che potrebbe entrare in corso d'opera; Puntoriere (ancora a secco di gol) guiderà il tridente d'attacco, supportato dalle ali Falcone e Kanis. Gli ospiti si presenteranno con Cucchietti in porta, Solerio e Pasqualoni saranno i due terzini che occuperanno le corsie esterne e affiancheranno i difensori centrali Gatti e Laezza con Di Filippo che non sarà a disposizione visto che deve scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizioni; Mezavilla, Marino e De Francesco comporranno il centrocampo, davanti a loro il trequartista Fortunato rifornirà di palloni le due punte Sparacello e Bezziccheri.

LA CHIAVE TATTICA

Da quando è subentrato a Erra, Dionigi ha proposto un 3-4-3 che col passare delle settimane è diventato con un 3-4-1-2 con la soluzione del trequartista dietro alla coppia d'attacco invece del tridente, talvolta proponendo un più prudente 3-5-2. Agenore Maurizi non ha mai rinunciato al rombo 4-3-1-2 nonostante la crisi di risultati che ha allontanato la Reggina dalle posizioni nobili della graduatoria.

QUOTE E SCOMMESSE

Tenendo conto del fattore campo e della crisi della Reggina, i bookmaker offrono quote basse per il successo del Catanzaro, valutato a 2,00 su WilliamHill; la quota per il pareggio è fissata a 3,30 su Bwin mentre la vittoria esterna degli amaranto viene data a 3,75 su Betclic. Su Bet365 la quota dell'Under (1,60) è più bassa rispetto all'Over (2,29) e non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo di due squadre che ultimamente fanno molta fatica a trovare la via del gol. Il risultato esatto più probabile è l'1 a 0 in favore del Catanzaro, che Betclic quota a 5,50.

