Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Icardi mantiene lo scettro (19a giornata). Il capitano dell’Inter è sempre in vetta alla graduatoria dei bomber con 17 reti siglate

Non cambia la classifica dei marcatori della Serie A dopo il diciottesimo turno della Serie A, giornata pre-natalizia. Al comando troviamo infatti sempre lui, il capitano e centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, che fino ad oggi ha segnato ben diciassette reti, in diciotto partite. L’argentino è imasto a secco nella recente sconfitta di Sassuolo contro i nero-verdi, mentre il turno precedente, contro l’Udinese, aveva realizzato un gol, anche se inutile ai fini del risultato (tre a uno per i bianconeri). Guadagna terreno invece Ciro Immobile, che dopo la rete segnata nella sfida contro il Crotone allo stadio Olimpico, raggiunge quota 16, mentre è sempre fermo a 12 lo juventino Paulo Dybala, che in questo periodo sta facendo un po’ di panchina, complice il momento di forma non proprio esaltante. Splendida performance di Fabio Quagliarella, che contro la sua ex squadra, il Napoli, tocca quota 10, gli stessi realizzati da Dries Mertens.

SORPRESA ILICIC, BENE CRISTANTE E VERDI

Rimangono invece fermi due bomber di razza come Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko: l’argentino è ancora a quota 9, essendo rimasto all’asciutto proprio contro i giallorossi, mentre il nazionale bosniaco non riesce a scostarsi dall’8, con una rete sola nelle ultime quattordici uscite con la Lupa. Prosegue la sua stagione spettacolare, invece, il trequartista dell’Atalanta Josip Ilicic, che contro il Milan, a San Siro ,ha trovato la sua settima rete personale, stesso score del sorprendente Inglese del Chievo, in gol nella gara interna contro il Bologna. Iago Falque del Torino e Ivan Perisic dell’Inter, sono altri due calciatori a quota sette, mentre a sei realizzazioni troviamo le due sorprese dell’Udinese, leggasi Antonin Barak e Kevin Lasagna, le cui prove stanno strabiliando gli addetti ai lavori, in particolare, dopo lo sbarco al Friuli di coach Massimo Oddo. Da segnalare, infine, le sei marcature di due giocatori che con grande probabilità saranno i punti fissi della nazionale italiana dei prossimi anni, leggasi l’atalantino Cristante e il bolognese Verdi.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (prime posizioni)

17 reti: Mauro Icardi (Inter)

16 reti: Ciro Immobile (Lazio)

12 reti: Paulo Dybala (Juventus)

10 reti: Dries Mertens (Napoli), Fabio Quagliarella (Sampdoria)

9 reti: Gonzalo Higuain (Juventus)

8 reti: Edin Dzeko (Roma)

7 reti: Ivan Perisic (Inter), Roberto Inglese (Chievo)

