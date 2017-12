Cuneo Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

La sfida Cuneo Piacenza sarà diretta dall’arbitro Federico Fontani della sezione di Siena, è in programma oggi sabato 30 dicembre 2017, alle ore 14.30 ed è valida per la ventesima giornata del gruppo A di Serie C 2017-2018. Punti importanti in palio per la zona retrocessione nella sfida dello Stadio Fratelli Paschiero tra la formazione di William Viali e quella di Arnaldo Franzini, separate da sei punti in classifica. La compagine piemontese è situata al terzultimo posto in classifica con diciassette punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. I biancorossi di Lombardia, invece, sono a quota ventitre punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Il Piacenza, inoltre, ha una partita in meno, che recupererà nelle prossime settimane. La zona salvezza dista quattro punti per i padroni di casa, mentre il Piacenza è nel limbo tra zona retrocessione e decimo posto, valido per la qualificazione ai play-off qualificazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CUNEO PIACENZA

Cuneo Piacenza non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione della terza serie italiana, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della Serie C.

IL CONTESTO

Cuneo e Piacenza arrivano alla sfida dello Stadio Fratelli Paschiero da momenti diversi. Dopo il cambio in panchina, con l’esonero di Gardano e l’arrivo di William Viali, il Cuneo ha cambiato marcia: dopo tre sconfitte consecutive con Viterbese (3-0), Monza (1-0) e Alessandria (0-2), i piemontesi hanno ottenuto i tre punti contro il Siena, vittoria per 2-0 firmata dal solito Dell’Agnello e da Baschirotto, e il pareggio esterno contro la Carrare per 1-1, con Zamparo che ha risposto al giovane Bentivegna. Il Piacenza, invece, dopo il ko per 2-1 contro la Pistoiese, ha raccolto cinque punti in tre partite: la vittoria per 3-2 contro l’Alessandria e i pareggi contro Pro Piacenza (1-1) e Livorno (2-2). Nell’ultimo turno la formazione di Arnaldo Franzini è incappata nella sconfitta casalinga contro il Monza: rete decisiva al minuto 76 da parte di Andrea D’Errico.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO PIACENZA

William Viali cerca continuità dopo i quattro punti raccolti nelle ultime due partite con Siena e Carrarese. L’ex calciatore del Lecce proseguirà sulla strada del 3-5-2. Tra i pali ci sarà Stancampiano, mentre la linea a tre di difesa sarà composta da Conrotto, Boni e Cristini. Sulle corsie laterali spazio a Baschirotto e Testoni, mentre in cabina di regia ci sarà Cristini, affiancato da Rosso e dall’ex Juventus Gerbaudo. In attacco, Viali riproporrà il tandem formato dall’ex vivaio Inter Dell’Agnello e da Galuppini. Qualche dubbio di formazione, invece, per Arnaldo Franzini, che dvorebbe ricorrere al 4-3-3. Tra i pali Fumagalli; sulle corsie esterne spazio a Di Cecco e Masciangelo, con al centro il duo formato da Silva e Pergreffi. In cabina di regia la qualità e l’esperienza di Alex Pederzoli, ex Venezia, che sarà supportato da Segre e Scaccabarozzi. Esterni d’attacco agiranno Franchi e Corazza, mentre al centro ci sarà il solito Niccolò Romero, classe 1992.

LA CHIAVE TATTICA

Punti importanti in palio allo Stadio Fratellli Paschiero: né Cuneo né Piacenza possono permettersi passi falsi e per questo motivo è attesa una gara molto tattica. Entrambe le squadre hanno difficoltà nel trovare la via del gol: il Cuneo ha siglato solo tredici reti, il Piacenza ventiquattro. Le difese non sono altrettanto entusiasmanti: ventisette gol subiti dal Cuneo, ventiquattro dal Piacenza. Molte delle fortune della formazione piemontese passeranno dai piedi di Samuel Dell’Agnello, che ha siglato quasi il 50 per cento delle reti del Cuneo fin qui: sei le reti dell’attaccante classe 1992. Discorso diverso per i lombardi, che non possono fare affidamento su un bomber di razza ma che hanno a disposizione una batteria di attaccanti che certifica gol: Niccolò Romero e Simone Corazza hanno siglato sette reti, rispettivamente quattro e tre gol. Una gara che si giocherà molto sulle corsie esterne, dove i duelli saranno molto interessanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Cuneo Piacenza, quote e pronostico. Un match equilibrato, dove domineranno il tatticismo e la voglia di non sbagliare: questo l’orientamento dei principali bookmakers. Snai propone l’1-X-2 a 2,90-3,15-2,35: ospiti leggermente favoriti, anche se non è da escludere il possibile exploit della formazione di William Viali. Non è attesa una pioggia di gol: l’Under 2,5 (meno di tre reti in totale) è quotato 1,60, mentre l’Over 2,5 (tre o più reti in totale) è dato a 2,20. Discorso simile per Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno, rispettivamente a 1,87 e 1,80. Gara difficile da pronosticare visto il valore dei punti in palio, ma difficilmente sarà un festival del gol: pronostico Under 2,5.

