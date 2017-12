Fiorentina-Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fiorentina Milan info streaming video e tv: al Franchi affascinante anticipo delle ore 12.30. Quote, orario e probabili formazioni della partita di Serie A

Fiorentina-Milan sarà diretta dal signor Luca Banti, fischietto della sezione AIA di Livorno; il match sarà valevole per la 19esima e ultima giornata del girone di andata di Serie A. La sfida tra gigliati e rossoneri arriva a fine anno e vede affrontarsi due compagini che si trovano vicine in classifica ma caratterizzate da umori opposti. I viola allenati da Stefano Pioli, dopo un avvio accidentato, hanno cominciato ad inanellare risultati e ore “vedono” la zona Europa League, mentre i rossoneri non hanno saputo tener fede ai proclami estivi e ora viaggiano anonimamente a metà classifica, ben lontani da quel quarto posto che varrebbe l’accesso in Champions League.

Dunque, quello tra i padroni di casa e la squadra di Gennaro Gattuso rappresenta per i primi un importante test di maturità, mentre per gli ospiti una possibile gara della svolta: infatti, la Fiorentina si trova attualmente all’ottavo posto a 26 punti, a un tiro di schioppo da Sampdoria e Atalanta, appaiate un gradino sopra: vincere vorrebbe dire proporsi come prima inseguitrice della Lazio e comunque rafforzare la propria candidatura per un posto in Europa League. Il Milan, invece, galleggia all’undicesimo posto a quota 24, ma in coabitazione con Torino e Udinese e un eventuale successo permetterebbe ai milanesi di scavalcare quantomeno proprio la formazione gigliata.

FIORENTINA MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

IL CONTESTO

Ma come arrivano Fiorentina e Milan al giro di boa di questa prima parte di torneo? In casa viola c’è un discreto ottimismo anche se pure la consapevolezza che si poteva fare anche meglio e “girare” a dicembre a oltre 30 punti: nelle ultime sei uscite, la squadra di Pioli non ha mai perso (il KO più recente è quello rimediato in casa per 2-4 dalla Roma a inizio novembre), collezionando quattro pareggi (di cui uno prestigioso a reti bianche a Napoli) e due vittorie, ottenute contro Sassuolo (3-0) e a Cagliari (0-1) lo scorso weekend. Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri vengono da due pesanti sconfitte contro Atalanta (0-2 al “Meazza”) e a Verona in casa dell’Hellas (3-0): in precedenza c’erano stati il successo per 2-1 sul Bologna in casa e l’oramai celebre 2-2 concesso al Benevento al “Ciro Vigorito” all’esordio di Gattuso in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN

Andiamo a scoprire quali saranno le probabili scelte dei due tecnici in vista dell’anticipo all’ora di pranzo della 19esima giornata. Pioli dovrebbe schierare la sua Fiorentina con un 3-5-2 in cui figurerà Sportiello tra i pali, protetto da una retroguardia a tre composta da Vitor Hugo, Pezzella e Astori, mentre in mediana gli esterni saranno Chiesa (pronto a scalare in attacco nel tridente) e Biraghi, con il trio Veretout-Badelj-Benassi in cabina di regia. Infine, in avanti, sarà Thereau a supportare l’unica punta Simeone.

Il Milan invece dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 dove Donnarumma tornerà tra i pali, dietro una linea difensiva a quattro composta da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez, mentre a centrocampo Montolivo dirigerà le operazioni affiancato da Kessie e Bonaventura. Nel tridente, invece, Borini e Suso agiranno ai lati di Cutrone.

LA CHIAVE TATTICA

Uno dei temi tattici più “caldi” della sfida tra Fiorentina e Milan sta soprattutto nel confronto tra le rispettive linee mediane. I viola presenteranno Badelj in regia e la coppia Veretout-Benassi come incursori capaci di andare in rete con discreta regolarità e aggiungersi a Thereau quali incursori alle spalle di Simeone. In casa del Diavolo, invece, è atteso da una prova maiuscola ancora un Kessie fin qui in ombra, mentre Bonaventura è pronto a dare manforte sulla trequarti insieme a Suso, garantendo a Gattuso una certa flessibilità di modulo.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco le previsioni dei bookmakers a proposito di Fiorentina-Milan: stando agli esperti di scommesse e pronostici, i padroni di casa appaiono leggermente favoriti dal fattore-campo (Sisal Matchpoint quota 2.15 il segno “1”); un successo esterno del Milan è dato a 3.79 da Bet365, mentre è interessante la quota proposta da Snai per il pari (3.50). Passando al versante delle puntate su Under e Over, si vede come la prima eventualità renderebbe ben 1.95 volte la giocata con Unibet, mentre se la gara dovesse terminare con più gol, scommettere sempre con Unibet garantirebbe un moltiplicatore di 1.85 da non sottovalutare.

