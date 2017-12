Infortunio Lichtsteiner/ Juventus video: colpo alla testa, ma riesce a firmare l'assist per Dybala

Infortunio Lichtsteiner, Juventus video e ultime notizie: colpo alla testa, ma riesce a firmare l'assist per Dybala. Gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche del terzino bianconero

30 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Lichtsteiner (Foto: LaPresse)

L'anno di Stephan Lichtsteiner si chiude con un infortunio, ma da “eroe”. Del terzino svizzero l'assist che ha permesso alla Juventus di riportarsi in vantaggio sull'Hellas Verona, ma proprio in quell'occasione si è fatto male. Mentre firmava il cross che ha permesso a Paulo Dybala di segnare, si è scontrato con Martin Caceres, avendo peraltro la peggio. Duro l'impatto con la schiena per Lichtsteiner, che non ha avuto modo di festeggiare il gol. I sanitari bianconeri hanno verificato le sue condizioni, poi hanno dato il via libera per la sostituzione. Così al posto dell'infortunato terzino è entrato Andrea Barzagli al 74'. Applausi per lui uscendo dal campo, meritati per la sua prestazione, ma valgono anche come incoraggiamento a tornare presto in campo. L'augurio è che non si tratti di nulla di grave per Lichtsteiner, che è uscito dal campo un po' disorientato per il forte colpo alla testa.

INFORTUNIO LICHTSTEINER: LE DICHIARAZIONI NEL PRE-PARTITA

Nel pre-partita Stephan Lichtsteiner aveva parlato a Sky Sport della sfida contro l'Hellas Verona. «Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così. È importantissimo rimanere attaccati al Napoli. Vogliano vincere a tutti i costi», aveva dichiarato il terzino della Juventus. «Douglas Costa o Dybala? A me non cambia niente, devo sempre stare attento, avere il giusto equilibrio ma riuscire anche a spingere», ha poi aggiunto. E in effetti è andata proprio così, visto che ha firmato l'assist per Paulo Dybala. Poi si era soffermato anche ai microfoni di Premium Sport. «Oggi dobbiamo vincere, stare attaccati al Napoli. Abbiamo sempre difficoltà qui con l'Hellas, ci si gioca il campionato, non saremo distratti». E anche in questo caso ha avuto ragione.

The challenge on Lichtsteiner leading up to the Dybala goal. #VeronaJuve pic.twitter.com/vEGtHJb4Ek — Scot Munroe (@scot_munroe) 30 dicembre 2017

